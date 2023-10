Bad Sauerbrunn zog Siegendorf die blütenweiße Weste aus

Siegendorf - Bad Sauerbrunn 2:2. Das Spitzenspiel im Sveta Group Sportpark hielt zumindest von der Spannung her, was es versprach. Dazu trug speziell das Team aus dem Kurort bei. Die Mannschaft von Trainer Heinz Kremser kam mit viel Selbstvertrauen nach Siegendorf, drei Siege am Stück und Tabellenplatz zwei. Trotzdem war für Kremser klar: „Siegendorf ist eine andere Dimension.“ Das bestätigt auch der Blick auf die Tabelle, vor dem Spiel stand der ASV makellos da – acht Spiele, acht Siege. Logisch, dass dies die Gäste ändern wollten. Der rasche Führungstreffer durch Benjamin Knessl, der eine Idealvorlage von Michal Kozak nur noch über die Linie drücken musste, spielte dem SCBS in die Karten. Sauerbrunn stand gut, agierte zweikampfstark und raubte damit den Siegendorfern die Ideen. Der Leader war zwar deutlich mehr am Ball, so richtig produktiv waren die Heimischen aber nicht. Vor der Pause war ein Kopfball von Christoph Kröpfl, der knapp drüber ging, die beste Szene. Sauerbrunn wartete geschickt auf seine Möglichkeiten und traf dann aus der Distanz. Lukas Kornholz donnerte aus 20 Metern drauf, der Ball landete kurz vor der Pause im Netz. Es roch nach der Überraschung.

Andrejevic bewahrte Siegendorf vor erster Niederlage

Die hätte nach der Pause perfekt gemacht werden können, aber Sauerbrunn spielte zwei gute Konterszenen nicht konsequent zu Ende. Und dann brachte die bemühten, aber diesmal wenig kreativen Siegendorfer, der ASV-Kapitän Lukas Secco zurück ins Spiel. Er verkürzte nach 66 Minuten auf 1:2. Siegendorf war dann in der Schlussphase am Drücker, Lukas Stifter bewahrte sein Team vorerst noch vor dem Ausgleich. Die Uhr tickte gegen Siegendorf, die Nachspielzeit war angebrochen und Siegendorf bekam einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums zugesprochen. Ivan Andrejevic legte sich den Ball zurecht und zirkelte diesen zum 2:2 in die Maschen. Kurz später war dann Schluss, in einem packenden, aber keinem ganz hochklassigen Spitzenspiel. „Wir müssen uns nichts vorwerfen, haben mannschaftlich toll gespielt und am Ende ist es dann schon bitter, wenn man so spät das 2:2 kassiert. Vor allem auch, weil es vielleicht gar kein Foul vor dem Freistoß war“, so Bad Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser. „Wir sind denkbar schlecht gestartet, verloren unnötig viele Bälle und kassierten ein frühes Tor. Die Moral der Mannschaft war in Ordnung, wir haben ein 0:2 in ein 2:2 gemacht und wir haben den Vorsprung auf Bad Sauerbrunn halten können. Mit der Leistung bin ich aber nicht zufrieden“, ärgerte sich Siegendorf-Coach Nikolaus Schilhan.

STATISTIK

ASV Siegendorf - SC Bad Sauerbrunn 2:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (2.) Knessl, 0:2 (43.) Kornholz, 1:2 (66.) Secco, 2:2 (92., Freistoß) Andrejevic.

Reserve: 1:3 (Alispahic; Galbed 2, Steinhöfer).

SR: Heiner.- Sveta-Group Sportpark, 726.

Siegendorf: Horvath; Auer, Wydra, Stoilov; Dimic (46. Tokgöz), Kande (66. Montanaro), Andrejevic, Zeco (72. Nesovic); Secco, Kröpfl; Grozurek.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Tisch, Piermayr, Puchegger; Kornholz, Stanislaw, Ivanovic (70. Krenn); Knessl, Kozak, Grgic (70. Pohl).