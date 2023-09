Bad Sauerbrunns Ziel: Platz zwei daheim behaupten

Bad Sauerbrunn – Deutschkreutz; Freitag, 19.30 Uhr. Fünf Spiele ohne Niederlage, davon vier Siege – Bad Sauerbrunns Form ist aktuell top. Im Gegensatz zum Gegner aus dem Mittelburgenland, der seit der Auftaktrunde (5:1 in Halbturn) auf einen Sieg wartet, mittlerweile sind dies sechs Partien. „Wir werden aber Deutschkreutz keineswegs auf die leichte Schulter nehmen, weil wir auch hier wieder 90 Minuten an unsere Grenzen gehen müssen“, stellt Bad Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser und ergänzt: „Der FC Deutschkreutz hat sehr gute Fußballer in seinen Reihen. Daheim spielen wir aber immer auf Sieg, werden wieder alles geben, um am Ende zu gewinnen.“ Und ein Sieg würde den Kickern aus dem Kurort dann das absolute Spitzenspiel eine Runde später garantieren. Da muss Bad Sauerbrunn zum ganz großen Titelkandidaten, zum Leader nach Siegendorf. Personell ist die Lage beim SCBS entspannt. Michael Stanislaw kehrte zuletzt wieder in den Kader zurück, könnte gegen Deutschkreutz bereits wieder ein Startelf-Kandidat sein, auch wenn Kremser gar nicht viel Grund hat, groß an den Schrauben zu drehen.