Bärenstarke Parndorfer siegten mit 4:1 gegen Ritzing

Parndorf – Ritzing 4:1. In der ersten Halbzeit präsentierten sich die Parndorfer extrem stark. Gleich in der dritten Minute verwertete Peter Thüringer einen Puster-Stanglpass zum 1:0. Damit war die Dose geöffnet und das Festessen konnte erst so richtig losgehen. Die Heimischen erspielten sich gute Chancen, einmal klatschte die Kugel an die Stange. Der Führungsausbau gelang dann in der 23. Minute: Schöner Konterangriff, der Ball kommt zu Paulo Jani, der stangelt zur Mitte und Piotr Pawlowski donnert den Ball unter die Latte zum 2:0. Langsam aber sicher kratzte der Rückstand an der Ritzinger Moral. Befreiungsschläge waren unwirksam, denn die Parndorfer standen bombensicher. Schließlich erfolgte die Vorentscheidung: Fabian Szabo zirkelte einen Freistoß von der Seite rein. Der Ball ging an Freund und Feind vorbei und zappelte im Netz – 3:0.

Nach der Pause gab es Fußball-Schonkost

Kurz vor der Pause vergaben die Ritzinger eine gute Möglichkeit. Es war aber ein einzelnes Schlaglicht ohne Folgewirkung. Denn im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams. Chancen waren Mangelware, der Zauber aus den ersten 45 Minuten war verpufft. Im Finish verkürzten die Gäste durch Filip Filipovic auf 1:3. Doch der eingewechselte Mario Wendelin hatte das letzte Wort, überspielte Keeper Ivan Kardum und netzte zum 4:1-Endstand ein. Parndorfs Coach Josef Schuster war besonders von der ersten Halbzeit angetan. „Da hat alles gepasst: Laufbereitschaft, Aggressivität, Stellungsspiel.“ Sportlicher Leiter Paul Hafner ergänzte: „Zum Unterschied zum Match gegen Deutschkreutz haben wir die Chancen gleich verwertet. Natürlich tun wir uns dann leichter.“ Ritzing-Trainer Joe Furtner: „Wir haben die ersten dreißig Minuten total verpennt, da kam von uns auch einfach zu wenig, um sie ernsthaft zu gefährden. Zweite Halbzeit haben wir das Geschehen etwas offener gestalten können, so richtig zwingend wurden wir aber auch in diesen Phasen nicht.“

SC/ESV Parndorf - SC Ritzing 4:1 (3:0).-

Tore: 1:0 (3.) Thüringer, 2:0 (23.) Pawlowski, 3:0 (33.) Szabo, 3:1 (81.) Filipovic, 4:1 (88.) Mario Wendelin.-

Reserve: 0:1 (Bobak).- SR: Divkovic.- Heidebodenstadion, 350.-

Parndorf: Kraus; Pojer, Haider (66. Mario Wendelin), Lieskovsky, Szabo (77. Hoffmann); Jani (77. Mikus), Chribik, Thüringer, Umprecht, Puster (66. Lamster); Pawlowski (77. Hudec).

Ritzing: Kardum; Etzelstorfer, Kavcic, Valek, Gajic; Wolf (21. Koppermann), Cvetkovic, Weingrill (81. Yörük), Tiskaya (81. Cerny) Filipovic, Gander.