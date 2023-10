Bei Horitschon gegen Bad Sauerbrunn steht Rehabilitieren im Fokus

Horitschon - Bad Sauerbrunn. Samstag, 15 Uhr. In Horitschon kann man sich diese Woche nur schwer auf das Spiel gegen Bad Sauerbrunn vorbereiten. Es ist es eben genau jene Partie, in der man drei Ausfälle durch Sperren hinnehmen muss. Neben Philip Wessely, der aufgrund einer Tätlichkeit mit einigen Spielen Sperre rechnen muss, fehlen auch Toptorschütze Sebastian Trenkmann und Dominik Huber, der schon seine zweite Sperre in dieser Saison absitzt, für das Spiel gegen den tabellarischen Favoriten. Nicht unbedingt die perfekte Ausgangslage, fehlen somit abermals zwei wichtige Defensiv-Stützen der ohnehin schon drittschlechtesten Hintermannschaft der Liga. Worauf man sich jedoch definitiv verlassen kann, ist die Heimstärke des ASK – rechnet man die mehr als schmeichelhafte „Niederlage“ gegen die SpG Edelserpentin weg, verlor man erst einmal zu Hause und das knapp gegen Liga-Krösus Siegendorf. Gegen Bad Sauerbrunn soll nun nach zwei Niederlagen endlich wieder ein Dreier her. „Ich muss ehrlich zugeben, dass mein Fokus mal darauf liegt, wer mir überhaupt zur Verfügung stehen wird. Mit zwei Langzeitverletzungen und drei Sperren gestalten sich die Aussichten äußerst schwierig“, meint ASK-Coach Edi Stössl. Bad Sauerbrunn kommt auch nicht vollzählig ins Mittelburgenland. Philipp Puchegger fehlt gesperrt (fünfte Gelbe Karte) und Tomislav Ivanovic ist privat verhindert. Dafür ist Mario Cerny nach seiner Sperre wieder zurück.

Foto: BVZ