Benni Posch: Neue Aufgabe beim SV Lafnitz

Der SC Pinkafeld und seine jungen Trainer? Eine Erfolgsgeschichte, die seit einigen Jahren starke Leistungen im Kampfmannschafts-Betrieb hervorruft! Und der SCP-Weg geht auch über den Sommer so weiter, denn während sich Benjamin Posch im steirischen Lafnitz einer neuen Aufgabe zuwenden wird, übernimmt der 27-jährige Ex-Schlaining-Coach Lukas Halwachs den Cheftrainer-Posten beim Traditionsverein. Dabei arbeiteten die beiden zuletzt schon sehr eng zusammen und werden das auch noch in den letzten drei Saisonspielen machen. In weiterer Folge geht es für Posch dann zum österreichischen 2. Bundesliga-Klub, wo er Trainer der Amateure in der Landesliga und zudem Sportkoordinator des Klubs wird. „Ich freue mich sehr auf die Arbeit in Lafnitz“, sagte Posch in einer Presseaussendung und ergänzte: „Ich möchte meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Vereins auf und abseits des Platzes leisten.“

Auf zur neuen Aufgabe: Lukas Halwachs wird 2023/24 neuer Cheftrainer beim SC Pinkafeld! Foto: Bauer