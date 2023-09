Beschimpft am Fußballplatz: Unterbrechung wegen Zuschauer-Rufen

Es dürften in Parndorf nicht nur „klassische“ Schimpftiraden Richtung Schiedsrichter gewesen sein, sondern solche rassistischer Natur. Referee Faruk Sevik unterbrach jedenfalls das Match gegen St. Margarethen beim Stand von 2:0 in der zweiten Halbzeit. „Wo sind die Ordner“, lieferte er sich mit Sportlichem Leiter Paul Hafner und Obmann Otto Wüger eine Diskussion am Rande der Bande. Die Ordner wurden sodann zur Tribüne bestellt und hielten Wache. Gleichzeitig musste der Platzsprecher den betreffenden Zuschauer via Lautsprecher abmahnen und ihn auffordern, die lautstarken Beleidigungen zu unterlassen. Danach ging die Partie weiter. „Wir haben jedenfalls eine Anzeige bekommen“, berichtete Wüger, ohne weiters auf das Thema eingehen zu wollen. „Diese Meldungen waren nicht in Ordnung, keine Frage. Aber es lässt sich schwer unterbinden, wenn Zuschauer etwas hineinrufen.“

„In letzter Zeit nehmen solche Vorfälle zu“

Auch im Nachbarschaftsderby zwischen dem ASK Klingenbach und dem ASV Siegendorf (2:3) sollen einige Schimpfwörter gefallen sein. „Während des Spiels wurden unsere Spieler und der Verein von einzelnen Personen extrem beleidigt. Die üblen Beschimpfungen sind nicht mehr tolerierbar. Auch wurde unser Spieler Emmanuel Kande rassistisch beleidigt. In letzter Zeit nehmen solche Vorfälle im Burgenland extrem zu und anscheinend ist niemand mehr vor diesem Mob geschützt, weil es auch keinerlei Konsequenzen für diese Personen gibt“, zeigt sich Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr verärgert.

Die Gäste gewannen das Spiel mit 3:2. „Natürlich haben solche Wörter auf dem Platz nichts zu suchen, davon distanzieren wir uns auch. Wir haben aber auf der Tribüne keine rassistischen Beleidigungen wahrgenommen und auch nichts gehört. Auch seitens des Referees kam nichts. Dass es in so einem Match natürlich immer ein wenig heißer zugeht, ist normal, aber noch einmal, es gab auch keine Beschwerden nach dem Spiel bei uns“, stellte Klingenbachs Obmann Rudi Hartmann gegenüber der BVZ klar.