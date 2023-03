Bezirksderby und Topspiel

Werbung

GÜSSING - ANDAU; SAMSTAG, 15.30 UHR. Die Andauer fahren mit großem Selbstvertrauen im Gepäck ins Südburgenland. Dreimal in Folge konnte im Frühjahr schon gepunktet werden. Zweimal davon sogar mit einem Sieg. Und Coach Christoph Tischler schaut sogar in die Glaskugel und prognostiziert: „Da unten gewinnen wir auch.“ Der FC schwimmt derzeit auf der Welle der Begeisterung und lebt von einer kompakten Defensive und einem erfolgreichen Angriffsspiel. Trotzdem warnt Tischler: „In Güssing wird das kein Selbstläufer. Wir müssen auf der Hut sein, denn die haben mit uns eine Rechnung zu begleichen.“ Stimmt, da war doch was: Im Herbst siegte Andau vor eigener Kulisse mit 6:0. Damals wie jetzt wird einer fehlen: Angelo Lahi. Er sah in St. Margarethen die fünfte Gelbe Karte. Zudem ist Elvedin Buljubasic angeschlagen und fraglich.

KLINGENBACH - SANKT MARGARETHEN; SAMSTAG, 16 UHR. Derbytime im Bezirk Eisenstadt. Klingenbach (Tabellenvierter) hat den (Tabellen-)Nachbarn (Platz fünf) im Grenzstadion zu Gast. Nach der optimalen Runde in der Vorwoche für Klingenbach, wollen die Sankt Margarethener nun wieder zurückschlagen. „Ein Derby hat immer eigene Gesetze. Wir müssen aber viel körperlicher unterwegs sein als gegen Andau. Klingenbach ist dort klarer Favorit. Beide Teams können befreit drauf los spielen. Es geht ums Prestige“, meinte Sankt Margarethen-Coach Franz Lederer. Auch sein Trainerkollege beim ASKÖ Klingenbach, Wolfgang Hatzl, freut sich auf das Duell: „Natürlich wollen wir daheim gewinnen und uns da vorne in der Tabelle festsetzen. Gegen einen direkten Gegner zählen die Punkte doppelt. Außerdem haben wir noch eine Rechnung aus dem Herbst offen. Ein Sieg ist sicherlich möglich und auch das Ziel.“ Beide Mannschaften können aus dem Vollen schöpfen. Bei den Gästen kehren Mario Wenzl und Moaz Abd El Rehim nach ihren Sperren zurück. Bei Klingenbach sollte Alessandro Blazevic nach überstandener Grippe wieder dabei sein. Auch Filip Chromy ist ein Thema für die Ersatzbank (Meniskus).

LEITHAPRODERSDORF - OBERWART; SAMSTAG, 18 UHR. Das Spitzenspiel der Runde steigt in der Leith-Arena, wo der aktuelle Tabellenführer zu Gast ist. „Oberwart ist klarer Titelfavorit, wir haben sie auswärts im Herbst geschlagen. Sie gehen sicher mit Respekt in die Partie. Wir sind auch gut gestartet, hätten aber mehr Punkte machen müssen. Unsere Leistung ist auf einem guten Level, wir werden es Oberwart nicht einfach machen“, so Leithaprodersdorf-Betreuer Peter Benes. Mike Wölfer (Gehirnerschütterung) stieg diese Woche wieder ins Training ein. Simeon Markhardt kehrt nach seiner Gelbsperre wieder zurück. Weiterhin fehlen aber Benes mehrere Kicker: Stephan Heiss (Knöchel), Patrick Mozelt (Knöchel), Paul Eder (Zehe gebrochen), Benjamin Steinlechner (Bänderriss im Knöchel) und Matthias Wurzer (Schlüsselbeinbruch).

PARNDORF - RUDERSDORF; SAMSTAG, 18 UHR. Der Süd-Aufsteiger aus Rudersdorf kann sich wohl auf ein Parndorfer Feuerwerk gefasst machen. Zumindest in der Fantasie will sich der SC/ESV den Frust von der Seele schießen und endlich wieder in die Spur finden. Was dafür sprechen würde, ist die Rückkehr von Marius Charizopulos. Der Slowake war in Oberwart gesperrt, ist nun wieder dabei und soll wie gewohnt die Fäden im Mittelfeld ziehen. Zudem hofft Coach Simon Knöbl, dass Dominik Puster und Mario Wendelin voll bei Kräften sind. Beide waren zuletzt nicht hundertprozentig fit und nahmen daher zunächst nur auf der Ersatzbank Platz.