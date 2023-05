Bitter: Rudersdorfer verlieren gegen Ritzing spät

RUDERSDORF - RITZING 1:2. Beim USV Rudersdorf war nach dem vergangenen Wochenende sportlicher Katzenjammer angesagt, denn zum einen gewann Schattendorf in Kohfidisch und zum anderen war die Niederlage gegen den SC Ritzing nicht notwendig. „Ich glaube, dass wir die bessere Elf waren“, sagte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber und schoss nach: „Unsere spielerische Leistung und auch die kämpferische Vorstellung passten – nur das Ergebnis dann nicht.“ Die Gäste gingen dabei schon nach knapp 20 Minuten durch Marcel Etzelstorfer in Führung. Die Hausherren blieben aber trotz des Rückschlags bissig und aggressiv und belohnten sich durch Ibo Sahin in Minute 55 mit dem Ausgleich. Zu einem Punkt reichte es dann nicht, weil Lazar Cvetkovic spät doch noch das 1:2 erzielen sollte. Salber: „Das tut schon weh, aber sie haben eben diese Klasse drin, die solche Chancen auch zu nutzen wissen.“ Ritzing-Coach Joe Furtner sah „ein bescheidenes Spiel seiner Mannschaft“, freute sich aber dennoch über den nächsten Frühjahrssieg: „Wir haben gewonnen und fertig.“

STATISTIK:

USVS HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF – SC RITZING 1:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (20.) Eztelstorfer, 1:1 (55.) Sahin, 1:2 (82.) Cvetkovic.

Reserve: 0:5 (Erdei 2, Bakondi 2, Trimmel).

SR: Faruk Sevik (Ru: gut/Ri: ).- Rudersdorf, 100.

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits, Klucsarits, Geschl, Zugschwert; Wonisch, Vincelj (89. Weber); Marco Sifkovits (82. Kirisits), Sahin, Kovacec (23. Frühmann); Svaljek.

Ritzing: Kardum; Etzelstorfer, Tamas, Bicer, Ismaili; Wolf, Cvetkovic; Weber (84. Dosljak), Koppermann, Radosavljevic (62. Karanezi), Yörük.