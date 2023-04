Burgenlandliga: Bezirkstrio auf Punktejagd

SANKT MARGARETHEN - PARNDORF; SAMSTAG, 17 UHR: Nach einer kleinen Durststrecke von vier Spielen ohne Erfolg will die Mannschaft von Trainer Franz Lederer nun im heimischen Greabochstadion gegen Parndorf wieder anschreiben. „Mit einem Unentschieden könnten wir schon gut leben. Das ist auch durchaus möglich, wenn wir so auftreten wie in Ritzing. Parndorf ist ein Titelanwärter, da braucht es einen leidenschaftlichen Auftritt – auch für unsere Fans“, so Sankt Margarethen-Obmann Johannes Braunöder. Bei den Hausherren sind Lukas Heinicker (Oberschenkel), Sebastian Leszkovich (Bluterguss) fraglich, Ahmed El-Baali, Mario und Michael Wenzl fehlen hingegen definitiv. Bei Parndorf ist Kevin Weingrill gesperrt. Dafür kehrt Matus Mader nach abgesessener Sperre retour. Mario Wendelin ist verletzt. Und fraglich ist Marius Charizopulos. „Er hat gegen Güssing einen Schlag abbekommen und musste verletzt raus“, erläuterte Sportkoordinator Simon Knöbl. Der SC/ESV nimmt sich drei Punkte vor, weiß aber über den hohen Schwierigkeitsgrad gegen St. Margarethen Bescheid. Knöbl: „Wir müssen aggressiv mit und gegen den Ball agieren.“

RUDERSDORF - KLINGENBACH; SAMSTAG, 17 UHR: Auch die Elf von Trainer Wolfgang Hatzl läuft einem vollen Erfolg schon einige Wochen hinterher. Sechs Wochen lang sind die Klingenbacher schon ohne Sieg, dazwischen gab es ein 0:0 in Markt Allhau. „Wir müssen wieder mehr Persönlichkeit zeigen, sonst wird es schwer – egal gegen wen. Die Führungsspieler müssen mehr zeigen, da muss man radikal umdenken. Rudersdorf steht mit dem Rücken zur Wand und wird alles reinhauen“, so Hatzl, der auf Michael Wild und Thomas Klemenschitz verzichten muss. Philipp Grafl ist fraglich.

KOHFIDISCH - LEITHAPRODERSDORF; SAMSTAG, 18 UHR: Die Wölfer-Cousins kehren mit dem SV Leithaprodersdorf zu ihrem Stammklub zurück – als Gegner. Geschenke wird es aber keine geben. „In Kohfidisch ist es immer schwer zu spielen. Nach der 1:6-Klatsche in Parndorf sind wir gewarnt. Es wird nicht leicht werden, wir wollen aber dort punkten“, so Leithaprodersdorf-Coach Peter Benes. Nur Simeon Markhardt (Elle gebrochen) ist nicht an Bord.