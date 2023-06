Burgenlandliga: Experimente und Topspiele

HORITSCHON – LEITHAPRODERSDORF; SAMSTAG; 17 UHR: Beide Mannschaften sind schon durch, bei den Gästen geht es noch um den dritten Platz. „Ich denke, dass beide Teams etwas ausprobieren werden und möglicherweise die Jungen spielen lassen werden. Natürlich wollen wir etwas mitnehmen, dafür müssen wir aber eine gute Performance an den Tag legen. Ich erwarte mir ein ausgeglichenes Spiel“, so Leithaprodersdorf-Trainer Andreas Preisinger. Stephan Heiss (krank) und Luca Dellantonio (Gelb-Rot-Sperre) sind wieder mit an Bord.

MARKT ALLHAU – ANDAU; SAMSTAG, 18 UHR: Die Andauer stehen vor einer Mammutaufgabe: Zum einen sind Spiele im Süden für Nordteams grundsätzlich schwer. Zum anderen ist Markt Allhau noch in Abstiegsnot und braucht die Punkte wie einen Bissen Brot. Der FC wiederum muss gewinnen, um seine Mini-Chance zu wahren. Personell wird es knifflig: Angelo Lahi und Lukas Cambal sind gesperrt. Zudem wird Andras Stieber nicht mehr spielen. Warum? „Er hat den Hut draufgehaut“, berichtete Coach Christoph Tischler. Was bedeutet: Stieber hat mit sofortiger Wirkung seinen Rückzug erklärt und ist damit von der Liste zu streichen.

RUDERSDORF - SANKT MARGARETHEN; SAMSTAG, 18 UHR: Die Elf von Trainer Franz Lederer könnte im Abstiegskampf das Zünglein an der Waage werden, bekommt es der SVM noch mit Rudersdorf und Schattendorf zu tun. „Wir wollen im Landessüden unbedingt drei Punkte holen“, so Lederer. Elias Schmidl (Bänderriss), Michael Wenzl (Schulter), Mario Wenzl (Seitenbandeinriss) sind bekanntlich Langzeitausfälle. Abwehrchef Thomas Jusits sah gegen Pinkafeld wegen Torraubs die Rote Karte und muss nun zuschauen. Sebastian Leszkovich (muskuläre Probleme ist fraglich. „Mocca“ El Rehim ist dafür wieder dabei. Er fehlte beim 1:2 gegen Pinkafeld berufsbedingt.

KLINGENBACH – PARNDORF; SAMSTAG, 18 UHR: Ein Spitzenspiel wartet auf die Mannschaft von Coach Wolfgang Hatzl. „Parndorf ist immer der Favorit gegen uns. Ich denke aber, wenn wir so auftreten wie gegen Kohfidisch und defensiv kompakt stehen, dann können wir sie ärgern und beschäftigen“, so Hatzl. Julian Kröss und Alessandro Blazevic (beide krank) sollten bis zum Match wieder einsatzbereit sein. Mittelfeldspieler Philipp Grafl fehlt wegen einer Gelbsperre (fünfte Gelbe Karte). Die Parndorfer müssen wohl (so wie im BFV-Cupfinale) auf Abwehrchef Felix Wendelin verzichten. Zudem wackelt der Einsatz des angeschlagenen Dominik Puster. Unklar ist auch, ob Peter Trimmel rechtzeitig fit wird.