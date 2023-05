Burgenlandliga: Harte Brocken und Nachzügler

KLINGENBACH – GÜSSING; DONNERSTAG, 17 UHR: Bereits am Feiertag geht es für die Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl gegen einen weiteren Nachzügler. Gegen das Tabellenschlusslicht muss der Klingenbacher Betreuer seine Startformation wieder einmal umbauen. Sowohl Jakub Valek als auch Maximilian Mad sahen in Andau die fünfte Gelbe Karte und sind nun gesperrt. „Güssing steht mit dem Rücken zur Wand und wird sich mit Händen und Füßen wehren. Wenn wir so eine Mentalität wie gegen Andau an den Tag legen, dann können wir auch erfolgreich sein. Ich bin optimistisch, dass wir gegen Güssing mit einem Sieg nachlegen können. Nach dieser Partie wartet ein hartes Restprogramm auf uns“, so Hatzl.

BAD SAUERBRUNN – ANDAU; FREITAG, 19.30 UHR: Die Andauer hoffen, dass der Gegner müde sein wird. Denn Bad Sauerbrunn spielte am Mittwoch (nach Redaktionsschluss, Anm.) im Halbfinale des BFV-Cups gegen Neusiedl. „Wir werden sehen, ob das für uns ein Vorteil ist“, wollte Andau-Coach Christoph Tischler hierzu keine Prognose abgeben. Für ihn und den FC ist das Match wichtig, um wieder in die Spur zu finden. „Wenn wir so auftreten, wie in den letzten beiden Spielen, dann schaut es nicht gut aus.“ Zur Erinnerung: Andau verlor zuletzt daheim gegen Klingenbach mit 0:1 und davor in Horitschon mit 0:4. Vom Personal her sollten die Andauer wieder komplett sein. Legionär Andras Stieber war ja bereits gegen Klingenbach wieder an Bord und spielte mit einem Mini-Gips an der Hand. „Bei ihm merkt man aber, dass er zuletzt pausieren musste“, sah Tischler noch einige Defizite bei seinem zentralen Offensivmann.

PINKAFELD – LEITHAPRODERSDORF; SAMSTAG, 18 UHR: Wer im Landessüden an der Seitenlinie des SV Leithaprodersdorf stehen wird, ist noch fraglich. Peter Benes oder Michael Schmidt werden es nicht mehr sein, sie haben am Dienstag nun endgültig hingeschmissen. Zudem gesellten sich auch weitere Spieler auf die Verletztenliste. Neben Fabian Dinhof (Schambeinentzündung), Simeon Markhardt (Elle) und Lukas Heiss (Knie), fällt nun auch Andereas Dostal aus, der sich im Derby in Sankt Margarethen einen Mittelfußknochenbruch zugezogen hat und sechs Wochen Gips tragen muss. Leo Saliji kassierte einen Schlag an die Wade und musste mit einem Bluterguss und einer Schwellung frühzeitig vom Platz. „Es wird keine einfache Aufgabe — vor allem trotz der vielen Ausfälle. Ich weiß aber was die Mannschaft leisten kann“, so ein scheidender Co-Trainer Michael Schmidt abschließend.

OBERWART – SANKT MARGARETHEN; FREITAG, 19.30 UHR: Nach dem wichtigen 4:1-Derbysieg gegen Leithaprodersdorf geht es für die Mannschaft von Coach Franz Lederer zum überlegenen Tabellenführer nach Oberwart. Auch der SVM-Betreuer muss seine Startformation wieder umbauen. Elias Schmidl (Bänderriss im Knöchel) wird in der Rückrunde nicht mehr zum Einsatz kommen. Dafür könnte Sebastian Leszkovich wieder spielen. Seine Muskelverhärtung ist ausgeheilt und er ist wieder ins Training eingestiegen. „Wir wollen unsere bestmögliche Leistung abrufen. Oberwart hat 2023 bislang nur einen Punkt abgegeben. Wenn wir an die zweite Halbzeit vom Derby gegen Leithaprodersdorf anknüpfen können, dann können wir sicher etwas mitnehmen. Das muss unser Anspruch sein“, so Lederer.

SCHATTENDORF - PARNDORF; FREITAG, 19.30 UHR: Nach dem BVF-Cup-Halbfinale am Mittwoch (nach Redaktionsschluss, Anm.) wird die große Frage sein, welche Spieler fit sind und die nötige Kraft haben werden. Fix ist: Zuletzt pausierten in der Meisterschaft Dominik Puster (gesperrt) und Keisuke Iida (krank). Beide gingen also mit vollen Batterien in die dieswöchige Doppelbelastung. „Wir wollen die Rückrunde gut fertig spielen und rausholen, was geht“, berichtete Sportkoordinator Simon Knöbl. Für die Bezirkskollegen aus Andau wäre es natürlich im Sinne der Schützenhilfe besonders wichtig, wenn der SC/ESV in Schattendorf auftrumpft. „Im Abstiegskampf wollen wir uns insofern einmischen, indem wir dieses Spiel gewinnen“, machte Knöbl kryptisch deutlich, dass sich Parndorf in Schattendorf voll ins Zeug legen wird.