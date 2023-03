Burgenlandliga: Machbare Lose für den Norden

Werbung

DEUTSCHKREUTZ - PARNDORF; FREITAG, 19.30 UHR: Im Herbst erwischten die Parndorfer den FC Deutschkreutz eiskalt. Der Klub aus dem mittleren Burgenland kam ungeschlagen ins Heidebodenstadion und mussten mit einer 0:5-Packung die Heimreise antreten. Jetzt sind die Voraussetzungen bei Deutschkreutz komplett umgekehrt. „Wir haben einen Anti-Lauf. Aber genau das könnte unser Vorteil sein“, sagt Michael Pittnauer, Neo-Coach beim Tabellenachten. Deutschkreutz hat erst zwei Zähler im Frühjahr geholt. Nicht viel besser ist da die Bilanz von Parndorf. Drei Punkte lautete der Ist-Zustand, und der wurde erst durch den aktuellen 4:0-Sieg gegen Rudersdorf so definiert. Sportkoordinator Simon Knöbl: „Wir wollen voll punkten. Meinem ehemaligen Spieler in Parndorf, Michi Pittnauer, wünsche ich alles Gute. Aber erst für die Spiele nach unserem Duell.“

BAD SAUERBRUNN - KLINGENBACH; FREITAG, 19.30 UHR: Die formstarken Kurortler haben eine kleine Siegesserie – drei Erfolge ohne Gegentreffer am Stück – gestartet. „Sie stehen defensiv sehr gut und über die Offensive braucht man, glaube ich, keine Worte verlieren. Es wird eine schwierige Partie werden. Wir müssen unser Defensivverhalten verbessern und einen Rückstand verhindern. Es wird nicht leicht, aber wir wollen dort etwas mitnehmen“, so Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl. Filip Chromy ist wieder ein Thema für die Bank, sonst sind alle Mann an Bord.

RUDERSDORF - LEITHAPRODERSDORF; SAMSTAG, 16.30 UHR: Als klarer Favorit fährt die Mannschaft von Trainer Peter Benes in den Landessüden. „Natürlich wollen wir in Rudersdorf punkten. Sie kämpfen gegen den Abstieg und werden sich zweikampf- und laufstark präsentieren. Auch im Hinspiel (1:0) hatten wir uns sehr schwer getan. Wir brauchen eine Topleistung, dann ist alles möglich“, so der SVL-Betreuer, der wieder mit einer Not-Elf antreten muss. Abwehrchef Marcel Wölfer ist wegen seiner Roten Karte gesperrt. Stephan Heiss und Patrick Mozelt (beide Knöchel) sind kein Thema. Dafür kehrt Mike Wölfer wieder zurück.

SANKT MARGARETHEN - GÜSSING; SAMSTAG, 16.30 UHR: Mit den Südburgenländern kommt der Angstgegner ins Greabochstadion. „Sie haben gegen Andau Remis gespielt, das sollte uns Warnung genug sein. Güssing spielt um den Ligaerhalt, sie werden alles reinwerfen, was sie haben“, ist Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer überzeugt. Ahmed El-Baali (Oberschenkelprobleme) sollte wieder ein Thema sein, sonst sind alle Mann an Bord.

ANDAU - KOHFIDISCH; SONNTAG, 16 UHR: Die Andauer stehen vor einer wichtigen Partie. Das weiß auch Coach Christoph Tischler, der drei Punkte als Pflicht sieht. „Das ist ein Gegner, den du schlagen musst, wenn du die Liga halten willst.“ Nach wie vor plagen den FC zwei Ausfälle. Elvedin Buljubasic ist noch nicht zu hundert Prozent fit. Und Angelo Lahi plagen Schmerzen in der Leistengegend. Auf was man bei Kohfidisch aufpassen muss? „Auf ihre Offensive und die schnellen Außenbahnspieler“, weiß Tischler.