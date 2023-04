Burgenlandliga: Süd-Woche und Nord-Derby

Werbung

ANDAU - LEITHAPRODERSDORF; FREITAG, 19.30 UHR: Die Andauer müssen ein weiteres Spiel auf Einser-Keeper Juraj Hajduch verzichten. Der Tormann bekam nach seiner Roten Karte im Match gegen Kohfidisch zwei Spiele Sperre aufgebrummt. „Das war für uns alle rätselhaft“, konnte Andau-Trainer Christoph Tischler die Entscheidung des STRUMA nicht verstehen. Gegen Leithaprodersdorf wird daher wieder Michael Kendik in der Kiste stehen. Das war es aber noch nicht mit den Ausfällen beim FC: Jan Thaler ist gelbgesperrt und Lukas Wally sowie Elvedin Buljubasic sind verletzt. Die Gäste müssen zwei bittere Ausfälle hinnehmen. Defensivallrounder Tobias Beran sah gegen Deutschkreutz die neunte Gelbe Karte und muss nun zuschauen. Rechtsverteidiger Simeon Markhardt wird in dieser Saison wohl gar nicht mehr spielen können. Er zog sich nach einem unglücklichen Zweikampf gegen Deutschkreutz einen Ellbogenbruch zu und muss zwei Wochen Gips tragen, danach blüht ihm wohl eine Operation. „Wir werden Andau sicherlich nicht unterschätzen, das wird kein Spaziergang werden. Ich erwarte einen harten Kampf, Andau spielt gegen den Abstieg, wird alles reinwerfen. Wenn wir fokussiert sind, ist ein Sieg aber möglich“, so Leithaprodersdorfs Co-Trainer Michael Schmidt.

SANKT MARGARETHEN - KOHFIDISCH; SAMSTAG, 16.30 UHR: Ein schwieriges Heimspiel wartet auch auf die Truppe von Coach Franz Lederer. Gegen die Südburgenländer muss der SVM-Betreuer seine Startformation wieder einmal ordentlich umändern, fallen doch zahlreiche Stammspieler aus. Abwehrchef Thomas Jusits sah in Bad Sauerbrunn seine fünfte Gelbe Karte und muss nun zusehen. Flügelflitzer Mario Wenzl (Seitenbandverletzung) wird mehrere Wochen ausfallen. Zudem steht hinter den Einsätzen von Kapitän Martin Weixelbaum (gebrochene Zehe) und Defensivallrounder Igor Bosnjak (Wunde am Schienbein) ein großes Fragezeichen. Offen ist auch noch, ob einer der beiden Stammgoalies zurückkehren wird, oder ob Youngster Julian Leitgeb wieder einspringen muss. „Der Kader ist groß genug. Daheim wollen wir aber jetzt wieder einmal voll anschreiben, auch wenn es wieder personelle Änderungen geben wird“, so Lederer.

GÜSSING - PARNDORF; SAMSTAG, 16.30 UHR: Die Parndorfer haben riesige Personalprobleme. Im Match gegen Andau (4:2) erlitt Innenverteidiger Felix Wendelin ein Cut am Kopf. Stand Montag war an einen baldigen Einsatz nicht zu denken. Zudem war das 2:0 im Cup gegen Kohfidisch ein Pyrrhussieg: Lukas Umprecht musste angeschlagen ausgetauscht werden. Keisuke Iida erlitt eine Gehirnerschütterung, Jakub Sulc schied mit Bändereinriss im Knöchel aus, Mario Wendelin bekam einen Schlag ab und konnte nicht mehr gehen und Ersatzspieler Anis Balti hat sich die Schulter ausgekegelt. „Positiv ist, dass wir am Samstag spielen. Wir werden daher vielleicht einen Spieler mehr fit bekommen“, sah Sportkoordinator Simon Knöbl das Positive am Schlamassel.

MARKT ALLHAU - KLINGENBACH; SAMSTAG, 17.30 UHR: Nach dem Aus im Raiffeisen-Cup (1:2 gegen Neusiedl) geht es nun für die Elf von Trainer Wolfgang Hatzl in den Landessüden. „Das wird eine Kampfpartie werden. Wenn wir uns so präsentieren wie im BFV-Cup, nur mit mehr Offensivkraft, dann ist sicher etwas möglich. Dieses Spiel sollte uns in unserer aktuellen Situation entgegenkommen“, so der Klingenbacher Betreuer. Für die Klingenbacher Offensive kehrt Goalgetter Alexander Hofleitner wieder zurück. Auch Alessandro Blazevic ist wieder dabei. Fehlen werden Erich Petrilak (fünfte Gelbe Karte), Michael Wild (Sprunggelenk) und Philipp Grafl (Leiste).