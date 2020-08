Nur wenige Tage nachdem beim SV Leithaprodersdorf wegen eines Corona-Falls ein Großteil der Spieler in Quarantäne gehen musste, gibt es nun auch einen Fall beim Titelanwärter der Burgenlandliga, dem ASV Siegendorf. „Ein Spieler hat heute, Mittwoch, einen positiven Bescheid bekommen. Er hatte nur leichte Symptome und muss nun in Quarantäne“, so Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr in einer ersten Stellungnahme. Sofort wurde allen Maßnahmen eingeleitet. Neben dem infizierten Spieler müssen sich noch drei weitere Kicker einem Test unterziehen. „Sie sind mit ihm zum Training mitgefahren und müssen deshalb auch getestet werden. Der infizierte Kicker machte aber nur selbstständig Einheiten in der Kraftkammer und stand nicht in Kontakt mit dem Rest der Mannschaft. Jetzt müssen wir die Testergebnisse der drei anderen Spieler abwarten und dann werden wir sehen, welche Maßnahmen wir noch treffen müssen“, so Krenmayr nach einem Gespräch mit einer Ärztin von der Corona-Hotline.

ÖFB-Cupmatch noch nicht in Gefahr

Das Meisterschaftsspiel am Samstag in Horitschon wird wohl abgesagt werden. Das ÖFB-Cupmatch in Wiener Neustadt am 29. August gegen den LASK ist hingegen noch nicht in Gefahr. „Nach einem Telefonat mit Alexander Gruber vom ÖFB steht einem Spiel momentan nichts im Wege. Für ihn sind die verpflichtenden Corona-Tests am kommenden Mittwoch entscheidend. Sollte es dann weitere positive Fälle geben, wird es problematisch“, berichtete das Siegendorfer Vereinsoberhaupt.