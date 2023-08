Da waren es nur noch vier

Der SV Oberwart nach oben, Güssing und Markt Allhau nach unten: Die sechs südlichen Burgenlandliga-Mannschaften schrumpften über den Sommer auf vier Vereine zusammen. Vor knapp zehn Jahren war das auch schon einmal der Fall, wobei dort mit Stegersbach, Oberwart und Neuberg auch drei Teams die Süd-Fahne in der Regionalliga Ost vertraten. Klein, aber fein ist die Riege also und die Ziele sind bei den Vertretern bis auf eine Ausnahme ähnlich: Hauptsache oben bleiben!

Nur der SC Pinkafeld hat eine ambitioniertere Maxime, gilt man doch seit längerem als etablierter Landesligist, der sich in den letzten Jahren Schritt für Schritt konsolidierte und neben einem guten Kader, auch eine richtig gute Nachwuchsarbeit und breite Vorstandsbasis für sich in Anspruch nehmen kann. Und dennoch musste der SCP mit Niko Nagy oder Jura Stimac zwei wichtige Kicker in Richtung Lafnitz ziehen lassen und auch Martin Aus Der Schmitten steht der Truppe von Trainer Lukas Halwachs nicht mehr zur Verfügung. Geholt wurden im Gegenzug sehr junge Kicker, die den SCP-Weg der vergangenen Jahre bekräftigen. Zum Start empfängt man nun den ASK Klingenbach, der im Vorjahr in tabellarisch ähnlichen Sphären wie der Traditionsverein spielte. Coach Halwachs: „Uns erwartet ein kampfkräftiger Gegner, der auf gewisse Umschaltmomente lauern wird.“ Das Pinkafelder Saisonziel ist ein abermaliger Liga-Top-Platz und das Ärgern der Spitze rund um Siegendorf, Parndorf oder Ritzing.

Was ist drin? Der ASK Kohfidisch mit Florian Csencsits geht schon als personell generell gut aufgestellter Außenseiter durch. Foto: Bauer

Der südliche Rest kämpft wohl nur um den Klassenerhalt. Kohfidisch beispielsweise, die sich im Vorjahr erst spät retteten und mit Horitschon gleich eine echte Auftakt-Nuss präsentiert bekommen. Noch im Frühjahr lobte Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer die Mittelburgenländer als eines der stärksten Burgenlandliga-Teams – jetzt geht es gleich wieder gegen die Elf von Edi Stössl. „Uns erwartet ein kompaktes, laufstarkes und sehr hungriges Team. Darauf müssen wir vorbereitet sein“, so Polzer, der die ASK-Saisonziele betreffend nachschoss: „Die drei Aufsteiger, dazu Schattendorf und Rudersdorf gilt es, hinter uns zu lassen.“

Rudersdorf ist dabei der nächste im Bunde. Die Elf von Alfred Horvath rettete sich dabei nach der Aufstiegssaison am letzten Spieltag und geht so in ihr zweites Landesliga-Jahr der jüngeren Vergangenheit. Wirklich einfacher wurden die Vorzeichen nach dem Klassenerhalt nicht, denn einige Kaderspieler versuchen ihr sportliches Glück woanders und auch wenn man einige vielversprechende Jungs für sich gewinnen konnte, bleibt es ein generell sehr kleiner USV-Kreis. Mit Parndorf kommt gleich ein echtes Kaliber ins Südburgenland und Fabian Wonisch und Kollegen müssen nun alle Kräfte bündeln, um positiv ins neue Jahr zu starten. „Über die Favoritenrolle brauchen wir bei dieser Begegnung nicht zu sprechen“, sagte der Sportliche Leiter Martin Salber und ergänzte: „Für uns geht es von Beginn an nur um den erneuten Klassenerhalt.“

Neues Gesicht, alter Bekannter. Endrit Mucolli kickte schon in der Landesliga und tut das nun mit Neuling Edelserpentin nochmals. Foto: Bauer

Den peilt auch der Neuling von der SpG Edelserpentin an, der am Sonntag zu seinem ersten Burgenlandliga-Spiel aller Zeiten lädt. Der Gegner ist mit dem SC Ritzing ein richtig starker, der im heurigen Jahr mit den beiden nordburgenländischen Top-Teams zum erlauchten Kreis der Titelkandidaten zählt. „Das wird gleich eine richtige Standortbestimmung“, erklärte SpG-Obmann Konrad Renner und schoss nach: „Eigentlich können wir da nur gewinnen.“ Als Saisonziel gab das Langzeit-Oberhaupt indes den „Klassenerhalt“ aus. Um viel mehr wird es für unsere Klubs dann auch nicht wirklich gehen