Das Kohfidischer Zittern geht weiter

KOHFIDISCH - KLINGENBACH 1:3. Wieder nichts: Der ASK Kohfidisch zog auch gegen Klingenbach den Kürzeren. So war es die sechste Niederlage in Folge für Nicolas Oswald und Kollegen und für die ASK-Elf gibt es im Abstiegskampf keine Entwarnung. Ein Rückschlag für die ASK-Elf, denn die Niederlage kam auch noch bitter zustande. So traf der bärenstarke Alex Hofleitner schon in Minute 25 zur Führung für die Gäste, die Tim Schreiber kurz vor der Pause ausgleichen konnte. Nach Seitenwechsel waren erst die Hausherren die aktivere und gefährlichere Elf, aber je länger das Spiel dann dauerte, desto besser wurden die Gäste. Mit dem 1:2 durch Hofleitner in Minute 77 schwanden die Fidischer Hoffnungen – Hofleitner machte knapp zehn Minuten später den Sack endgültig zu. Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer: „Leider wurden wir dann zu ungeduldig und hektisch. Rückblickend wäre ein Punkt vielleicht ganz gut gewesen. Dennoch kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben alles versucht und auch alles gegeben.“

Zufrieden war Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl: "Nach der jüngsten Niederlage legten wir unser Hauptaugenmerk auf die Defensive. Wir sind hinten kompakt gestanden und haben Kohfidisch spielen lassen. Von den Chancen her war es ein verdienter Sieg. Die Heimischen hatten optisch mehr vom Match, wir dafür die besseren Möglichkeiten."

STATISTIK:

ASK Kohfidisch - ASK Klingenbach 1:3 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (25.) Hofleitner, 1:1 (44.) Schreiber, 1:2 (77.) Hofleitner, 1:3 (86.) Hofleitner.

Reserve: 0:0.

SR: Maxharri (Ko: Durchschnitt/Kl: schwach).- Kohfidisch, 300.

Kohfidisch: Bruno Horvath; Gaal, Vajda, Csencsits (71. Jonas Herczeg), Paukovits; Mark Horvath (77. Mühler), Oswald, Toth; Hasler, Thomas Polzer (60. Englitsch), Schreiber.

Klingenbach: Schuller; Mad, Chromy, Valek, Ivancsits; Eisner, Grafl; Lady (89. Stiglitz), Babonich (26. Laubner), Petrilak (87. Jagschitz); Hofleitner (89. Fiedler).