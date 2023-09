Das Schicksalsspiel für Rudersdorf

Rudersdorf - Schattendorf; Samstag, 16 Uhr: In der letzten Woche war beim USV Rudersdorf viel los. Am Montag nach dem Kohfidisch-Spiel löste Harry Bacher Alfred Horvath als Cheftrainer ab. Gegen Klingenbach saß Bacher zum ersten Mal in dieser Saison auf der Bank. Auch unter ihm gelang beim 1:4 nicht die erhoffte Trendwende.

Jetzt soll es die mit Verspätung geben – und zwar am Samstag im Heimspiel gegen Schattendorf. Um 16 Uhr gastierten die Nordburgenländer beim USV. Für den es eine Art Schicksalsspiel ist. Ibrahim Sahin und Kollegen haben aktuell einen Zähler am Konto - St. Margarethen, das unmittelbar vor Rudersdorf steht hält bei sechs. „Und Schattendorf bei sieben“, weiß Sektionsleiter Martin Salber: „Wenn wir dranbleiben wollen, müssen wir diese Partie fast gewinnen.“

Wichtig wird für seine Rudersdorfer sein, defensiv reifer und vorne konsequenter zu agieren. „Das wurde uns gegen Klingenbach zum Verhängnis. Ich hoffe sehr, dass wir gegen Schattendorf den ersten Sieg holen.“

Die Gäste haben eine breite Brust

„Wir wollen den Trend fortsetzen, wieder anschreiben“, gibt Schattendors Trainer Marco Cadek die Marschrichtung vor. Es wäre das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage – gleichzeitig könnte man das Tabellenende auf Distanz halten. Das zieren im Moment Halbturn und Rudersdorf, die in sieben Runden erst jeweils einen Punkt holten. Obmann und Tormann Alex Bernhardt erinnert sein Team: „Lange Busreisen liegen uns eigentlich, ich hoffe wir können das prolongieren.“ Das Rezept? „Konzentriert spielen und an die zweite Halbzeit der Kohfidisch-Partie anschließen. Wir werden aber auch mit der nötigen Demut nach Rudersdorf fahren, weil zwingend sind wir nicht der Favorit.“

Und vorne weiß jetzt auch Stürmer Mario Guttmann, dass er treffen kann. „Er hat auch vor seinem Doppelpack gegen Kohfidisch viel gearbeitet, aber jetzt ist der Knoten gelöst“, so Cadek über seinen Offensivmann. Personell ist die Situation in Schattendorf wenig verändert. Niklas Wukovich fehlte zuletzt aus privaten Gründen, kommt wieder retour. Marco Vargek und Mario Seckel müssen weiter passen.