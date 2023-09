Der erste Sieg für Schattendorf

Schattendorf - Pinkafeld 3:2. Die Hausherren legten vom Anpfiff weg einen ambitionierten Auftritt an den Tag und hatten gleich nach 20 Sekunden die erste Chance. „Wir haben so angefangen, wie wir in Bad Sauerbrunn aufgehört haben. Leider wurde gleich der erste Fehler bestraft. Nach sieben Minuten habe ich schon vier Hochkaräter von uns gezählt. Das ging die ganze Zeit so weiter, leider war die Auswertung nicht optimal“, haderte Schattendorf-Trainer Marco Cadek.

David Korherr sorgte aber wie angemerkt mit einem abgefälschten Schuss aus rund 20 Metern für die frühe Gäste-Führung (2.). Nach 50 Minuten erhöhte Korherr sogar auf 2:0 für Pinkafeld, der einen individuellen Fehler eiskalt ausnutzte. Danach folgte aber ein Kraftakt der Schattendorfer. „Riesenlob an die Mannschaft, was dann los war, kann man nicht beschreiben. Sie stemmte sich gegen die Niederlage mit vereinten Kräften“, so Cadek.

Nach knapp 70 Minuten versenkte Gerhard Karner nach einer Cornerserie einen Handelfmeter (68.) zum 1:2. In Panenka-Manier schupfte der Routinier das Leder ins Tor. Das war dann der Dosenöffner für die Heimischen. Nur kurz drauf traf Niklas Wukovich zum 2:2-Ausgleich (76.). In der 82. Minute sah Karner für eine Notbremse die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl stürmten die Schattendorfer unermüdlich auf das Pinkafelder Gehäuse und wurden auch belohnt. Benjamin Koronczai traf in der Schlussminute nach einem Eckball per Seitfallzieher zum ersten Saisonsieg für den SVS (90.).

Für Pinkafeld-Trainer Lukas Halwachs war die Niederlage selbstredend bitter: „Wir sind eigentlich ideal gestartet und erhöhten dann auf 2:0. Allerdings hatten wir mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Am Ende machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. Es tut natürlich doppelt weh, nach 2:0-Führung zu verlieren. Man muss aber ehrlich sein und sagen, dass Schattendorf über das gesamte Spiel die besseren Möglichkeiten hatte.“

SV Schattendorf - SC Pinkafeld 3:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (2.) Korherr, 0:2 (50.) Korherr, 1:2 (68., Handelfmeter) Karner, 2:2 (76.) Wukovich, 3:2 (90.) Koronczai. Gelb-Rote Karte: Karner (82., Foul). Reserve: 1:2 (Schuber; Kottuschek, Heinczinger). SR: Celebi.- Grenzstadion, 300.

Schattendorf: Bernhardt; Wukovich, Anicic, Karner, Koronczai, Milic (84. Schaller); Reiner, Holzmann, Steiner; Eggenhofer (69. Halasz), Mario Guttmann.

Pinkafeld: Brodhagen; Seidl, Nyirö, Radvanyi; Puhr; Wohlmtuh (84. Gamperl), Kracher (82. Kirnbauer), Wenninger, Waldherr; Korherr, Nagy.