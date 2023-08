Derby im Kurort: Klare Rollenverteiligung

Bad Sauerbrunn – Schattendorf; Samstag, 19 Uhr. Das Selbstvertrauen beim SVS ist definitiv nicht groß, die Schattendorfer warten weiterhin auf Punkte in dieser Saison.

Die Aufgabe beim Derby groß. „Wir wissen, dass Bad Sauerbrunn viel Qualität hat und eine gestandene Mannschaft ist, da wird es nicht leichter für uns“, stellt Obmann und Tormann Alexander Bernhardt klar. Das Vorhaben im Kurort? „Wir müssen die Situation annehmen, uns bewusst machen, dass aktuell der Abstiegskampf Tatsache ist. In gewissen Momenten müssen wir einfachere Lösungen suchen, nicht kompliziert werden“, so Bernhardt. Personell müssen die Schattendorfer wohl weiterhin auf den Abwehrrecken Benjamin Koronczai verzichten, der nach seiner Gehirnerschütterung vom Spiel in Parndorf noch nicht ganz fit ist.

Breiter Brust bei den Gastgebern

Für Bad Sauerbrunn geht es mit zwei Erfolgserlebnissen in Folge in das Bezirks-Duell. Die Mannschaft von Trainer Heinz Kremser holte zweimal einen 3:2-Auswärtssieg.

Zuerst in der Liga gegen Rudersdorf und am vergangenen Dienstag im BFV Cup gegen Klingenbach. „Da haben wir aber mit einer gemischten Mannschaft gespielt, vielen jungen Spielern Einsatzzeit gegeben.“ Die Marschrichtung für das Derby ist klar: „Wir wollen den nächsten Sieg“, so Kremser, der mit seinen Jungs in der vergangenen Saison beide Spiele gegen den SVS gewinnen konnte. Personell kann der Coach nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Christoph Krenn, der leicht angeschlagen aus dem Klingenbach-Spiel ging, ist fraglich.