Derby-Serie ausgebaut: Klingenbach gewinnt erneut gegen Schattendorf

Schattendorf - Klingenbach 1:2. Schattendorf verschlief die erste Halbzeit, war vom gegnerischen Tor ähnlich weit entfernt wie in vielen Szenen vom gegnerischen Spieler: „Das war einfach zu wenig, wir waren in den Zweikämpfen nicht präsent“, haderte SVS-Trainer Marco Cadek mit der Leistung seiner Elf in Durchgang eins. Klingenbach musste daher gar nicht allzu viel Aufwand betreiben, um solide mit 2:0 in die Pause zu gehen. Bitter aus Sicht der Heimischen war der Führungstreffer der Klingenbacher. Der entsprang einem Elfmeter, der zumindest fragwürdig war. Tormann und Obmann Alex Bernhardt: „Ich habe die Entscheidung als sehr hart empfunden.“ Dem Gäste-Stürmer Jakub Sulc war es egal, er verwandelte sicher zum 1:0 aus Sicht der Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl.

Und die legte nach. Sehenswert. Nach einem Einwurf fehlte den Hausherren die Zuordnung, Matej Skreptak kam an den Ball und donnerte den knapp außerhalb des Strafraum ins Kreuzeck - unhaltbar für SVS-Goale Alex Bernhardt. „Ein tolles Tor, aber wir haben es ihnen da zu einfach gemacht. Das darf einfach nicht entstehen. Wir waren im Defensivverhalten nicht konsequent genug“, so Cadek.

Nach der Pause: SVS am Drücker, aber zu spät effektiv

Der heimische Coach musste daher in der Pause einige Themen ansprechen. Das fruchtete zumindest optisch. Die Blau-Weißen waren nach dem Seitenwechsel deutlich besser im Spiel, hatten nach 55 Minuten die große Chance auf das 1:2. Lazar Milic konnte einen Kopfball aus wenigen Metern aber nicht im Tor unterbringen - vorbei. In der 60. Minute beorderte der Coach Gerhard Karner vom Abwehrzentrum nach vorne und ging mehr Risiko. Neun Minuten später musste Schattendorf den Plan ändern, weil Karners Innenverteidiger-Kollege und Abwehrchef Darko Anicic nach einem Zusammenprall mit Bernhardt und Sulc nicht mehr weiterkonnte. Karner musste wieder zurück und erst in der Schlussphase als die Hatzl-Truppe nach Rot für Filip Chromy (Notbremse) in Unterzahl war, warf Schattendorf alles nach vorne und ging „all in“, blieb dabei aber glücklos. Karner traf nur die Stange, ein Kopfball ging knapp drüber und dann landete der Ball doch noch im Tor. Daniel Haring staubte zum 1:2 ab, allerdings in Minute 97. Zu spät, um noch einen Derby-Punkt zu holen. Klingenbach holte sich nach den beiden Siegen im Vorjahr den nächste Erfolg gegen Schattendorf.

„Die erste halbe Stunde war in Ordnung, da haben wir das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben Schattendorf nicht ins Spiel kommen lassen und auch die 2:0-Pausenführung war verdient. Nach dem Seitenwechsel ist bei uns dann der Faden gerissen. Dazu kamen auch ein paar kuriose Schiedsrichterentscheidungen. Wir hatten auch Probleme mit dem Wind und dem holprigen Platz. Dazu fehlte uns der nötige Biss und das Feuer, da müssen wir uns selber an der Nase nehmen“, resümierte Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl. Schattendorfs Coach Cadek: „Es reicht am Ende nicht aus, wenn man nur 15 Minuten Fußball spielt. Klingenbachs Sieg geht in Ordnung.“

STATISTIK

SV Schattendorf - ASKÖ Klingenbach 1:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (13., Elfmeter) Sulc, 0:2 (26.) Skrpetak, 1:2 (97.) Daniel Haring.

Rote Karte: Chromy (88., Torchancenverhinderung).

Reserve: 2:2 (Stein, Jan Koller; Kröss, Csmarich).

SR: Eyüp.- Grenzstadion, 600.

Schattendorf: Bernhardt; Haring, Anicic (69. Niklas Guttmann), Karner; Wukovich, Milic (82. Eggenhofer), Reiner, Koronczai, Holzmann; Steiner (64. Nico Koller), Mario Guttmann.

Klingenbach: Schuller; Blazevic, Chromy, Jagschitz, Ivancsits; Mad (62. Eisner), Stahleder; Lady (90+3. Tunjic), Adam (72. Babonich), Skreptak (90+3. Stiglitz); Sulc.