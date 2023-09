Derbytime: Klingenbach empfängt Leithaprodersdorf

Klingenbach – Leithaprodersdorf; Samstag, 16 Uhr. Ein Derby steht im Grenzstadion auf dem Programm. Beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Punkt. „Leithaprodersdorf ist eine gute Mannschaft – vor allem in der Offensive. Dennoch sind sie nicht außer Reichweite. Das wird eine enge Partie werden. Daheim wollen wir aber gewinnen, damit wir den Anschluss nach obenhin nicht verlieren“, gibt sich Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl zuversichtlich.

Sein Gegenüber auf der SVL-Betreuerbank, Mario Santner, streut dem Gegner auch Rosen: „Klingenbach hat Qualität in der Mannschaft, die auch in den oberen Tabellenrängen anzusiedeln ist. Wir müssen nach der Niederlage in Ritzing unsere Defensive stabilisieren. Auswärts wird es nicht einfach, aber wir wollen wieder anschreiben.“ Beide Trainer können wohl aus dem Vollen schöpfen.