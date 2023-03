Derbyzeit: Es ist angerichtet

Werbung

Wenn am Samstag, 16 Uhr, der Anpfiff im Derby zwischen Klingenbach und Sankt Margarethen erfolgt, geht es ums Prestige. „Beiden Mannschaften kann nicht mehr passieren, es geht hier um die Ehre“, schmunzelte Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer. Der ehemalige Mattersburg-Coach kann dabei aus dem Vollen schöpfen. Flügelflitzer Mario Wenzl und Moaz Abd El Rehim kehren nach ihren Gelbsperren zurück, auch sonst sind alle Kaderspieler fit und mit an Bord. Sebastian Leszkovich sammelte nach seiner langen Pause wieder Kraft und Spielpraxis in der Reserve und war gegen Andau in der Schlussphase auch dabei.

Ähnlich sieht die Situation auch bei den Hausherren aus Klingenbach aus. „Wir lassen uns vom Andau-Ergebnis sicherlich nicht blenden, wissen, was auf uns zukommt“, wird Coach Wolfgang Hatzl den kommenden Gegner nicht unterschätzen. Zuletzt musste er auf Alessandro Blazevic (Grippe) verzichten. Für ihn durfte Alexander Fiedler erstmals von Beginn an ran und machte seine Sache richtig gut. Abwehrchef Filip Chromy ist nach seiner Meniskusoperation wieder voll im Training, auch er sammelte in der Reserve bereits fleißig Einsatzminuten. Ob Hatzl ihn auf die Ersatzbank setzen wird, lässt der Coach noch offen. „Wir werden sicher nichts überstürzen.“