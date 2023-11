Deutschkreutz holt Big Points im „Grenzduell“ gegen Schattendorf

Deutschkreutz - Schattendorf 4:2. Nach der desolaten Niederlage vergangene Woche in Rudersdorf gab es für FCD-Coach Peter Benes diese Woche wieder einen vollen Erfolg zu bejubeln, wenngleich es seine Mannschaft zum wiederholten Male spannender machte, als es eigentlich hätte sein können. 8:2 - so das Torschussverhältnis zugunsten der Hausherren in Durchgang eins. Dabei startete man eigentlich nach maß, nach nur sieben Minuten war Klaus Furtner, der für den erkrankten Dominik Heissler in die Startelf gerückt war, per Kopf zur Stelle. Prompt, nur zwei Minuten später, der Ausgleich für den SVS - Tobias Steiner verwandelte einen Freistoß direkt.

Neben unzähligen weiteren, guten Gelegenheiten des FCD war es dann Julian Salamon, der mit seinem sechsten Saisontreffer den Vorsprung wiederherstellte. Schattendorf hatte spielerisch zwar wenig entgegenzusetzen, ein individueller Fehler der Hausherren ließ jedoch abermals Steiner vor dem Tor von Lukas Kugler auftauchen, der Stürmer schnürte den Doppelpack. Nach dem Seitenwechsel ging es weiter in Richtung SVS-Tor, der altbekannte Doppelschlag ließ die Deutschkreutzer dann aber endgültig auf die Siegerstraße einbiegen - in Minute 54 traf Tobias Szaffich zu 3:2, nur zwei Minuten danach war es Lukas Csano, der es seinem blau-weißen Pendant nachmachte, sein direkter Freistoß in den Maschen zappelte. Danach verabsäumte man es mehrfach, den Sieg noch höher ausfallen zu lassen. Csano, Szaffich und David Thumberger scheiterten jedoch an der fehlenden Effizienz. Vom Gast kam aber ohnehin nicht mehr viel, somit durfte der Gastgeber am Ende einen mehr als verdienten Heimsieg zelebrieren.

„Es war im Gegensatz zur Vorwoche eine Leistungssteigerung von allen Spielern. In Summe wäre das Spiel als ein ungefährdeter Sieg, der deutlich höher hätte ausfallen können, zu bewerten“, meint FCD-Coach Peter Benes.