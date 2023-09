Deutschkreutz - Horitschon, oder: Eine Region in voller Ekstase

Deutschkreutz - Horitschon, Samstag, 16 Uhr. Es ist kein Spiel wie jedes andere, wenn der ASK Horitschon einige Kilometer Richtung Osten pilgert und dort auf den Rivalen aus Deutschkreutz trifft. Über Jahrzehnte hinweg ist das Rotwein-Derby schon ein massiver Zuschauermagnet für die Leute der Region. Diesmal könnte es vielleicht sogar einen noch höheren Andrang geben, sind doch die Gäste aus Horitschon gemeinsam mit dem ASV Siegendorf das Team der Stunde. Außerdem lechzen die Blau-Weißen schon mehr als vier Jahren einem Auswärtssieg beim rot-schwarzen Nachbarn hinterher.

Eigentlich ist alles angerichtet für genau diesen Ausgang - doch Obacht sei geboten - jeder, der nur die leiseste Ahnung vom Fußball hat, weiß, dass ein Derby schlicht und einfach eigene Gesetze hat. Dem ist sich auch FCD-Trainer Peter Benes bewusst, der sein allererstes Aufeinandertreffen dieser zwei mittelburgenländischen Größen von der Trainerbank aus dirigieren wird: „Ich durfte mit Leithaprodersdorf schon das ein oder andere Derby bestreiten. Dieses Derby jetzt ist aber etwas Besonderes und für meine Spieler natürlich noch mehr. Im Endeffekt geht es aber wie in jedem Spiel um drei Punkte - und die brauchen wir aktuell mehr als Horitschon. Entscheidend wird einfach sein, wer die wichtigen Sachen besser umsetzt. Wir spielen aber zu Hause, haben gegen starke Gegner unsere defensive Stabilität unter Beweis gestellt und werden alles daran setzen zu gewinnen.“

In Horitschon könnte man in den abgelaufenen Wochen zumindest rein sportlich kaum besser dastehen. Daher kann man mit einer breiten Brust beim Nachbarn antreten. Zurecht: Denn aktuell sind die Horitschoner die Torfabrik der Liga (Anm.: 21 Treffer). Gleichzeitig bekamen die von Edi-Stössl gecoachten Mannen über die letzten fünf Runden verteilt nur drei Gegentore. Anlass genug sich als klarer Favorit zu sehen. Lieber reist man aber mit der nötigen Prise Bodenständigkeit nach Deutschkreutz - der Schlüssel zum Erfolg, meint Stössl: „Klar bekommst du bei fünf Siegen in Folge die Favoritenrolle zugewiesen. Fakt ist aber, dass Deutschkreutz viele knappe Ergebnisse hinnehmen musste und sicherlich auch schon woanders stehen könnte. Das macht sie eben zu keiner schlechteren Mannschaft, die wir sowieso nur schlagen können, wenn wir dort anfangen, wo wir aufgehört haben und das bedeutet nun mal, dass wir dort, wie überall anders auch, unser Spiel durchziehen müssen.“

„Das ist kein Derby wie jedes andere“

In einer Sache sind sich beide Coaches einig: Die emotionale Bedeutung. „Es ist irgendwie nicht das klassische Derby, es ist mehr so ein richtiges Fußballfest für alle beteiligten Spieler, Trainer und Fans. Das ist schon ein Erlebnis“, fiebert Stössl seinem zweiten Blaufränkisch-Derby entgegen. Dem hat Peter Benes bei seiner Premiere in diesem Duell nichts hinzuzufügen: „Ein besonderes Spiel mit einer besonderen Kulisse, das hoffentlich verletzungsfrei bleibt und das bessere Team gewinnen möge.“ Freilich ist auch das Lazarett in Deutschkreutz noch gut gefüllt. Man geht in dieser Woche aber davon aus, dass einige Rückkehrer wie etwa Tobias Szaffich und der in der Vorwoche gesperrte Mathias Hänsler zur Mannschaft stoßen werden. Dafür fehlt Sebastian Scherz aufgrund seiner gelb-roten Karte gegen Parndorf. In Horitschon könnte höchstens Mario Rekirsch in den Kader zurückkehren, Philip Wessely bleibt suspendiert.