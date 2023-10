Deutschkreutz machte es gegen Kohfidisch „spannend“

Deutschkreutz - Kohfidisch 3:2. Deutlich weniger spannend als das Ergebnis vermuten ließe, gewann auch der FCD Deutschkreutz nach einer mehr als zweimonatig-anhaltendenden „Sieges-Sperre“ wieder ein Spiel und das besonders aufgrund einer tollen ersten Halbzeit auch verdient. Julian Salamon, der für Danijel Trajilovic im Gegensatz zur Vorwoche in die Startelf gerückt war, bewies Trainer Peter Benes gleich einmal, warum man mit dem „Altstar“ der Deutschkreutzer definitiv noch rechnen muss. Einen perfekt getreten Eckball von David Thumberger in Minute 14. verlängerte der gebürtige Oberpullendorfer mit dem Kopf, unhaltbar für Kohfidisch und Ex-FCD-Keeper Timon Grubmüller, ins lange Eck. Nach rund einer halben Stunde war es dann erneut Salamon, der eine gute Hereingabe von links, vorbereitet von Christian Stutzenstein, der im späteren Verlauf in der Halbzeit aufgrund einer Schulterverletzung ausgewechselt werden musste, verwertete. Noch vor der Pause, nur einige Minuten nach dem 2:0, brachen die „Kreitzer“ wieder über links, wieder über Stutzenstein durch, der fand im Rückraum Doppeltorschützen Salamon, der wiederum Übersicht behielt und Thumberger fand, der staubig zum komfortablen Drei-Tore-Vorsprung einnetzte.

Prompt nach dem Seitenwechsel dann der Anschlusstreffer der Kohfidischer - nach einem individuellen Fehler gab es einen Freistoß, an dessen Ende stand Florian Csencsits, Fünffachtorschütze gegen den ASK Horitschon in Runde eins, der einköpfen konnte. Danach gab es, wie zuvor auch noch, einige aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten für den Gastgeber, welche man aber nicht mehr nutzen konnte. Der tatsächliche Anschlusstreffer kam für die Gäste zu spät, in Minute 90. konnte Christoph Schaffer nach einer etwas missglückten Faustabwehr von FCD-Keeper Lukas Kugler nochmal verkürzen.

„Wir haben besonders in Halbzeit eins genauso gespielt, wie wir uns das immer vornehmen. Durch das 3-5-2 haben wir viel Druck über außen bekommen, das in Halbzeit eins, in der wir sicher noch ein, zwei Tore mehr machen hätten müssen, super ausgespielt. Wir hätten das Spiel am Ende schon deutlich früher entscheiden müssen, da wir etliche hundertprozentige Chancen über einen Großteil des Spiels vorfanden. Am Ende gibt es aber für einen 3:2-Sieg auch nur drei Punkte, die wir nicht nur gebraucht, aber uns auch aufgrund des Spielverlaufes sehr verdient haben“, analysiert Trainer Benes. Kohfidischs Sportlicher Leiter Paul Toth: „Deutschkreutz agierte von Beginn an sehr aktiv und erspielte sich gute Chancen. Sie hätten in der ersten Halbzeit durchaus ein, zwei Tore mehr schießen können. Auf der Gegenseite hatten wir Pech, denn es hätte durchaus zweimal auf Elfmeter für uns entschieden werden können. Das 3:1 nach der Pause brachte uns zurück ins Spiel, leider fiel das 3:2 dann zu spät. Wenn es da noch ein bisserl geht, machen wir vielleicht noch das 3:3.“

FC Deutschkreutz - ASK Kohfidisch 3:2 (3:0).-

Torfolge: 1:0 und 2:0 (14., 33.) Salamon, 3:0 (36.) Thumberger, 3:1 (51. Csencsits), 3:2 (90.) Schaffer.

Reserve: 2:3 (Osze, Tröscher; Polzer 2, Knor).

SR: Tekeli.- Deutschkreutz, 185.

Deutschkreutz: Kugler; Heissler, Lipowsky, Nagy; Godovitsch, Hänsler (60. Furtner); Thumberger, Szaffich, Stutzenstein (45. Treiber), Salamon (85. Haiden), Csano (78. Reumann).

Kohfidisch: Kohfidisch: Grubmüller; Gaal, Herczeg, Polzer, Csencsits; Hasler (57. Schandl; 85. Englitsch), Mühler (85. Knor), Vajda (61. Toth), Schaffer; Binder, Wukitsevits.