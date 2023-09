Deutschkreutz - Pinkafeld: Das Duell der bislang Enttäuschenden

Deutschkreutz – Pinkafeld, Freitag, 19.30 Uhr. Sportlich tendenziell schwere Zeiten durchlebt der FC Deutschkreutz. Gerade sechs Punkt stehen auf der Haben-Seite. Nicht zuletzt die jüngste Pleite gegen Bad Sauerbrunn und kein voller Erfolg seit dem Auftaktsieg in Halbturn, die zumindest auf einem Auge bereits in Runde neun mit dem Abstieg flirten, sprechen auch beim Heimspiel gegen den SC Pinkafeld nicht gerade für die Benes-Elf, die nur mehr einen Platz vor einem Abstiegsrang steht. Noch lange kein Grund, das Handtuch zu werfen, aber doch ist es an der Zeit, dass man bald wieder einen Sieg bejubeln darf. „Es muss jetzt bald der Schalter umgelegt werden,“ weiß auch Trainer Peter Benes.

Erwartete sich eigentlich jeder deutlich bessere Ergebnisse im rot-schwarzen Lager des Blaufränkischlandes, konnte man diese bisher noch nicht erfüllen. Wohlgemerkt sei aber auch, dass in den restlichen sieben zu spielenden Partien nun alle Mannschaften, ausgenommen der FCD selbst auf Rang 13, bis auf eine (Anm.: SpG Edelserpentin) die Ränge neun bis fünfzehn innehalten und somit wie die Deutschkreutzer in der unteren Tabellenhälfte um Punkte ringen. Dass diese kommenden Wochen entscheidend werden, ist sich auch Benes bewusst: „Wir sind eine gute Mannschaft, das wissen wir. Schön langsam muss aber der Schalter umgelegt werden und das beginnt dabei, dass wir gegen Pinkafeld ein anderes Gesicht zeigen und die Grundtugenden auf den Platz bringen. Mittlerweile sind auch viele Spieler wieder von ihren Verletzungen zurück, es kommen jetzt Spiele gegen vermeintlich schwächere Gegner und da liegt es jetzt nur bei uns, dass wir den Turnaround schaffen.“

Die Deutschkreutzer Verletzungssorgen scheinen sich zumindest zu legen. Mit Klaus Furtner und Fabian Tröscher kehrten zwei Langzeitverletzte in der U23 wieder am Platz zurück, Florian Szaffich war ebenfalls wieder in der Reserve im Einsatz.

Pinkafeld nach 7:1-Sieg mit mehr Selbstvertrauen

Für den SC Pinkafeld ist das Duell im Mittelburgenland auch in gewisser Weise wegweisend, liegt man als Neunter bislang ebenfalls hinter den Erwartungen. Trainer Lukas Halwachs ist trotzdem gewarnt, sagt: „Ich habe mir ein bisserl was von ihnen angeschaut und ich glaube, im Falle der Deutschkreutzer täuscht die Tabelle. Die sind sicher besser, als sie dastehen.“ Für Pinkafeld gilt es jetzt aber ohnehin, die Leistung vom 7:1 gegen Halbturn zu bestätigen. „Klar wollen wir die guten Sachen aus diesem Spiel mitnehmen. Wir sind da so aufgetreten, wie ich mir das und wie sich wohl alle im Verein das vorstellen.“

Nun soll eben auch Deutschkreutz eine Reise wert sein – und damit in der Tabelle weiter aufgeholt werden. Positive Nachrichten gibt es vom Verletztensektor: Jan Reiter gab gegen Halbturn nach Einwechslung sein Comeback und bereitete prompt zwei Tore vor.