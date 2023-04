Deutschkreutz verspielte in der Schlussphase mögliche Punkte - 1:4

Werbung

DEUTSCHKREUTZ - PINKAFELD 1:4. Wenn man vorne den Ball nicht über die Linie bringt und hinten haarsträubende Fehler begeht, macht man keine Punkte. So gesehen beim sonntägigen Duell zwischen dem FC Deutschkreutz und dem SC Pinkafeld. Die Heimischen waren zwar über weite Strecken des Spiels die etwas bessere Mannschaft, vermochten es in Abschnitt eins aber nicht in Führung zu gehen, weil der aufgerückte Abwehrspieler Christopher Lipowsky zwei Sitzer ausließ und auch Mate Szalka Gäste-Keeper Gabor Nemesi im Eins-gegen-Eins anschoss. Die Strafe für den fahrlässigen Umgang mit den Chancen folgte gleich nach der Pause. Einer der vielen langen Bällen der Südburgenländer bedingte einen Patzer der gesamten FCD-Defensive - 0:1.

Nach dem raschen Ausgleich durch Lukas Godovitsch im Anschluss an eine Ecke hatten Szalka und zweimal Marc Haiden wichtigen Treffer zum 2:1 am Fuß. Wieder nichts mit einer Führung. Und hinten folgte auf den nächsten kapitalen Eigenfehler - ein Ausschuss der Pinkafelder konnte nicht verteidigt werden - ein Strafstoß, den Christoph Saurer sicher verwertete. Die Entscheidung, denn danach zerfielen die sichtlich enttäuschten Hausherren in ihre Einzelteile, fing man sich noch zwei Gegentreffer zum 1:4. „Momentan schaut es nicht so rosig aus. Wir müssen aber weiterarbeiten und das Spielglück endlich zwingen“, so Deutschkreutz-Coach Michael Pittnauer. Pinkafelds Benjamin Posch analysierte das Spiel folgendermaßen: „Die erste Halbzeit war relativ offen und beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Nach der Pause gab es zwei schnelle Tore und in weiterer Folge waren sie durchaus überlegen, aber gegen Ende ging es dann Schlag auf Schlag. Hut ab vor unserer Leistung, auch wenn das Resultat sicher zu hoch ausgefallen ist."

FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ - SC HERZ PINKAFELD 1:4 (0:0).- Torfolge: 0:1 (49.) Korherr, 1:1 (55.) Godovitsch, 1:2 (80., Elfmeter) Saurer, 1:3 (85.) Korherr, 1:4 (86.) Korherr.- Reserve: 2:1 (Weiss 2; Balla). SR: Braunschmidt (D: gut/P: gut).- Deutschkreutz, 180.

Deutschkreutz: Grubmüller; Nagy, Heißler, Lipowsky, Stutzenstein; Treiber, Hänsler, Godovitsch, Szalka (68. Trajilovic); Haiden (82. Scherz), Szaffich.

Pinkafeld: Nemesi; Stefan Diridl, Reiter (90. Bittner), Luif (46. Seidl), Gamperl, Waldherr; Kirnbauer; Saurer, Jonathan Pahr; Korherr, Wenninger.