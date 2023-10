Deutschkreutz will im direkten Duell an Schattendorf vorbeiziehen

Deutschkreutz - Schattendorf. Heute, 16 Uhr. Vor der vielleicht wichtigsten Aufgabe in dieser Saison steht man in Deutschkreutz, empfängt man in der Grenzgemeinde einen weiteren „Grenzgänger“. Der SV Schattendorf, derzeitiger Tabellennachbar des FCD, ist zu Gast im Mittelburgenland. Die Zeiten der Verletzungssorgen sind im Blaufränkischland Geschichte, was bleibt ist eine launische Ergebniskrise. Nicht zuletzt der 2:5-Misserfolg gegen den Vorletzten aus Rudersdorf bereitet den Rot-Schwarzen ordentlich Kopfweh, rechnete man doch endlich mit dem Umschwung und dem Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Mit Schattendorf kommt ein Gegner, dem nach einem späten 1:1 gegen Schlusslicht Halbturn auch nicht unbedingt das Selbsvertrauen bei den Ohren rausspritzt.

„Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wor wir gewinnen müssen. Wenn wir so wie gegen Rudersdorf auftreten, werden wir auch jetzt gegen Schattendorf vor einer schweren Aufgabe stehen. Für uns gilt es jetzt, diese immens vielen Pass- und Ballfehler abzustellen, es wird aber mit Sicherheit auch einige Veränderungen geben“, blickt FCD-Coach Peter Benes der Wahrheit ins Gesicht. Christian Stutzenstein wird nach verletzungsbedingter Auswechslung fraglich sein, ansonsten plant man mit allen Akteuren. Der SVS kann ebenso beinahe aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Florian Reiner (fünfte Gelbe) muss, bis auf den Langzeitausfall Mario Seckel, passen.