Deutschkreutz zerstört Aufsteiger Halbturn

Halbturn – Deutschkreutz 1:5. Der Aufsteiger präsentierte sich zunächst energisch. Gleich in den ersten Minuten köpfelte Simon Marko in aussichtsreicher Position Gäste-Keeper Lukas Kugler an. Wenig später donnerte der Halbturner den Ball an die Latte. „Da müssen wir in Führung gehen“, ärgerte sich USV-Sektionsleiter Werner Hoffmann. Stattdessen köpfelte Tobias Szaffich zum 1:0 für die Gäste ein. Der hohe Ball von der Seite war für ihn – so ganz unbewacht im heimischen Strafraum – ein gefundenes Fressen. Nach dem Tor hatten beiden Teams zwei gute Chancen. Kurz vor der Pause sorgte aber dann Lukas Csano nach einer schönen Kombination für die komfortable 2:0-Pausenführung der Gäste.

Kurzes Aufbäumen brachte nichts ein

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Halbturner Fahrt auf. Marco Hoffmann traf zum 1:2 und machte den Heimischen wieder Hoffnung. Kurz darauf die nächste Topchance für den USV, doch Deutschkreutz rettete auf der Linie. „In dieser Phase waren wir wieder dran“, sah Hoffmann die entscheidende Phase in diesem Match gekommen. Hier zeigte sich Deutschkreutz allerdings abgebrühter, als der eingewechselte Luca Noel Treiber auf 3:1 stellte. „Damit war der Käse gegessen“, musste Hoffmann noch mitansehen, wie Gäste-Angreifer Csano zwei weitere Tore zum 1:5-Endstand beisteuerte.

Conclusio? „Die Niederlage ist hoch ausgefallen. Wir waren nicht so schlecht, habe aber die Vorgaben des Trainers nicht umsetzen können“, so Hoffmann.

„Bei so einem Ergebnis kannst du nicht sudern“, klangen die erleichterten Worte von Deutschkreutz-Trainer Peter Benes nach dem 1:5-Auswärtserfolg. „Erste Halbzeit war nicht ganz so souverän, wie ich es mir vorgestellt habe. Halbturn hatte zwei, drei gute Gelegenheiten und wir hatten durch immense Effizienz auch das kleine Quäntchen Glück, mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause zu gehen.“

USV Halbturn – FC Deutschkreutz 1:5 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (22.) Szaffich, 0:2 (40.) Csano, 1:2 (50.) Hoffmann, 1:3 (73.) Treiber, 1:4 (79.) Csano, 1:5 (88.) Csano.

Reserve: abgesagt.

SR: Erdem. Halbturn, 444.

Halbturn: Summer; Schneider (75. Horvath), Hamm, Szöcs, Bauer; Kamasik (80. Fuchs), Leopold, Ujlaky, Burian (57. Zinkl); Marko, Hoffmann.

Deutschkreutz: Kugler; Nagy, Lipowsky, Heissler (75. Trajilovic), Tröscher (45. Treiber); Hänsler, Godovitsch (90. Haiden); Thumberger (90. Scherz), Szaffich (83. Salamon), Stutzenstein; Csano.