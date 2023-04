Deutschkreutzer trotzen Parndorf ein Remis ab

Werbung

DEUTSCHKREUTZ - PARNDORF 2:2. Vor dem Spiel hätte Deutschkreutz-Coach Michael Pittnauer das Endresultat gleich unterschrieben, nach der Partie trauerte man bei den Heimischen dem ersten Frühjahrsdreier nach. „Wir haben heute alles reingeworfen, eine super Leistung geboten, nur am Ende dieses blöde Tor bekommen“, so Pittnauer, dessen Matchplan vorsah, sich gegen den Tabellenzweiten nicht zu verstecken, sondern zu Beginn der Partie auf Offensivpressing zu setzen. „Das haben die Jungs super umgesetzt“, so der Coach. In dieser Phase entstand auch das 1:0 durch einen Weitschuss von Danijel Trajilovic. Und weil man vor der Pause auch nur Halbchancen des Gegners zuließ, wurden bei diesem Stand die Seiten gewechselt.

Auch nach dem Wechsel gehörte der erste Glanzpunkt den Deutschkreutzern. Tobias Szaffich erhöhte mit seinem 18. Saisontor auf 2:0. Eine zehnminütige Schwächephase, „in der die Räume zwischen den Ketten zu groß wurden“ bescherte Parndorf den Anschlusstreffer. Wer einen Sturmlauf des Meisterkandidaten erwartete, wurde eines Besseren belehrt. Denn wieder hatten die Heimischen Oberwasser, ließen aber drei Chancen auf das 3:1 ungenutzt. Das sollte sich in allerletzte Minute rächen. Die Gäste droschen einen Freistoß von der Mittellinie richtig Tor, der Ball fiel Mario Wendelin vor die Beine und der traf im letzten Moment zum Ausgleich und zu einer Punkteteilung, die keinem der beiden Teams so wirklich weiterhilft. In Deutschkreutz sah man sich zumindest als moralischer Sieger. „Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft nach unserer schwierigen Phase. Wir haben heute wieder unsere Fans mitgenommen“, meinte Trainer Michael Pittnauer nach dem Spiel.

Simon Knöbl, Sportkoordinator des SC/ESV Parndorf: „Das Problem ist, dass sich jeder Gegner gegen uns voll reinwirft und mehr Prozente rausholt. Dadurch wird jedes Spiel intensiv für uns. Wir konnten aus einer Vielzahl an Torschüssen nur zwei Treffer erzielen und dadurch das Spiel auch nicht gewinnen.“

STATISTIK

FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ - SC/ESV PARNDORF 1919 2:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (12.) Trajilovic, 2:0 (59.) Szaffich, 2:1 (66.) Sulc, 2:2 (92.) Wendelin. Reserve: 1:4 (Vollenhofer; Mészáros 3, Thüringer). SR: Luef (D: gut/P: sehr gut ).- Deutschkreutz, 195.

Deutschkreutz: Grubmüller; Nagy, Heissler, Hänsler, Stutzenstein; Godovitsch, Haiden (92. Kacsits); Trajilovic, Treiber, Szalka (79. Furtner); Szaffich.

Parndorf: Slovenciak; Linhart (79. Gruber), Felix Wendelin, Trimmel, Dornhackl; Hauser (54. Sulc), Mader, Charizopulos, Puster (68. Iida); Mario Wendelin, Umprecht.