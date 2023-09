Dezimierte Halbturner ohne Chance gegen Bad Sauerbrunn

Halbturn - Bad Sauerbrunn 1:4. Die Partie startete für die Halbturner ideal: Corner, Erik Takac steht goldrichtig und das 1:0 war Realität. „Leider haben wir dann den Gegner durch unsere Unsicherheiten unnötig stark gemacht“, meinte Halbturns Sektionsleiter Werner Hoffmann. Mehr und mehr gewann Bad Sauerbrunn die Oberhand und der Ausgleich lag in der Luft. Es dauerte aber bis zur 32. Minute: Halbturn im Angriff, verschenkte die Kugel und im anschließenden Konter ließ Dominkus die USV-Verteidigung alt aussehen und stellte auf 1:1. Nur vier Minuten später die Vorentscheidung: Freistoß, Ivanovic ballert die Kugel aufs kurze Eck und es stand 2:1 für Bad Sauerbrunn.

Nach dem Seitenwechsel war Halbturn bemüht, tat sich aber schwer. Der Ausfall von Marco Hoffmann war zu heftig, er fehlte in der Offensive an allen Ecken und Enden. Einzige Chance der Heimischen in Halbzeit zwei: Ein Freistoß von Burian klatschte ans Lattenkreuz. Die Gäste waren da wesentlich abgebrühter. In der 88. Minute erhöhte Kozak per Elfmeter auf 3:1. Mit einem Kunstschuss sorgte Pohl in der 91. Minute für den Schlusspunkt zum 4:1. „Es war wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung. Jetzt sind wir Zweiter, eine schöne Momentaufnahme. Wir bleiben aber demütig, weil die ganz harten Brocken kommen erst in den nächsten Wochen“, so Bad Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser.

USV Halbturn - SC Bad Sauerbrunn 1:4 (1:2).- Torfolge: 0:1 (3.) Takac, 1:1 (32.) Dominkus, 1:2 (36.) Ivanovic, 1:3 (83.) Kozak, 1:4 (91.) Pohl.

Reserve: 0:1 (Papazi).- SR: Wisak.- Halbturn, 300.

Halbturn: Leon Summer; Hamm, Paldan (88. Fuchs), Szöcs, Bauer; Ujlaky, Schneider (73. Hoffmann), Takac, Horvath (46. Burian); Kamasik, Marko.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny (75. Pohl), Tisch, Piermayr, Puchegger; Krenn, Ivanovic (85. Schrot), Kornholz; Knessl (85. Knessl), Kozak, Dominkus.