Burgenlandliga Die Sauerbrunner Festung hielt auch gegen Markt Allhau

Lesezeit: 3 Min Martin Ivansich

Michal Kozak (vorne) und Bad Sauerbrunn übersprangen auch die Hürde Markt Allhau, am Ende gab es einen 2:0-Erfolg. Foto: Martin Ivansich

N ach der 0:4-Niederlage in Ritzing kehrte Bad Sauerbrunn daheim wieder zurück in die Erfolgsspur. Gegen Markt Allhau gab es den vierten Heimsieg in Serie, wieder stand hinten die Null.