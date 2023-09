Doppelter Knor bringt Kohfidisch Derbysieg

Kohfidisch - Rudersdorf 2:0. Große Südderby-Wochenende in der Burgenlandliga! Sowohl Kohfidisch und Rudersdorf als auch Pinkafeld und Edelserpentin matchen sich. In Kohfidisch wurde der ASK seiner Favoritenrolle gegen die schwach gestarteten Rudersdorfer gerecht. Das Spiel startete allerdings mit klaren Vorteil für die Gäste.

In den ersten 20 Minuten agierte Rudersdorf tonangebend und kam auch zu mehreren guten Tormöglichkeiten – ein Erfolgserlebnis blieb aber aus. Zum Ärger von Sektionsleiter Martin Salber: „Ich muss sagen, wir waren da wirklich sehr gut, konnten unsere Chancen aber leider nicht verwerten. Mitte der ersten Halbzeit kam dann Kohfidisch mehr und mehr auf.“ Die Heimischen starteten dann in Halbzeit zwei endgültig ihre Offensive und spielten sich Chancen aus.

In Minute 71 sollte es dann erstmals klingeln. Torschütze war der erst kurz zuvor eingewechselte Nico Knor, der dann kurz vor Schluss noch einen zweiten Treffer nachlegte und so zum Kohfidischer Derbyheld wurde. Der Sportliche Leiter der Kohfidischer, Paul Toth: „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg in Ordnung. Die erste Halbzeit war von unserer Seite nicht gut, nach der Pause legten wir aber ein ganz anderes Auftreten an den Tag. Nico verwerte dann zweimal tolle Vorlagen von Florian Englitsch und Philipp Toth.“

Horvath legte Traineramt zurück

In Rudersdorf war man nach der erneuten Niederlage freilich nicht erfreut. Salber: „Es war bitter, dass wir in der zweiten Hälfte zurückfielen, aber wir hatten auch dann noch Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz müssen wir vor der Pause einfach den Ball im Tor unterbringen.“ Die Rudersdorfer Niederlage hatte auch anderweitig Folgen. Alfred Horvath legte nach dem Spiel sein Amt als Trainer nieder.

Statistik

ASK Kohfidisch – USVS Hausbauführer Rudersdorf 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (71.) Knor, 2:0 (88.) Knor. Reserve: 5:0 (Thomas Polzer 3, Moosbrugger 2). SR: Wandl.- Kohfidisch, 400.

Kohfidisch: Grubmüller; Schandl (64. Knor), Herczeg, Vajda, Csencsits; Englitsch (93. Thomas Polzer), Oswald, Mühler, Schaffer (64. Hannes Polzer); Wukitsevits, Toth (93. Kopfer).

Rudersdorf: Kracher; Sifkovits, Weber, Vincelj, Tropper (69. Sampt); Skerlak, Nuhanovic; Fortini, Svaljek, Sahin; Muleci.