Doppelter Sahin ließ Rudersdorfer jubeln

RUDERSDORF - KLINGENBACH 2:0. Der USV Rudersdorf bleibt im beinharten Burgenlandliga-Abstiegskampf voll dabei! Dabei macht vor allem der Auftritt in den ersten 30 Minuten gegen den ASK Klingenbach Mut. Dort diktierte man den Gegner fast nach Belieben und lieferte einen der besten Auftritte in der heurigen Saison hin. So war der Führungstreffer durch Ibo Sahin nur folgerichtig, der die gesamte USV-Familie in Minute 23 belohnte. „Dort haben wir es nur verabsäumt, das zweite Tor nachzulegen“, sagte der Sportliche Leiter Martin Salber dazu und schoss nach: „So einen Auftritt hat man schon länger nicht gesehen.“ In weiterer Folge verflachte das Geschehen aber zunehmend. Den Gästen fiel nicht wirklich viel ein und die Hausherren konnten das hohe Tempo nicht weitergehen. So blieb das Geschehen lange offen. Erst in Minute 83 war Sahin dann die Entscheidung vergönnt. „Man merkte, wie sehr unsere Mannschaft die drei Punkte wollte“, erzählte Salber weiter, um anzufügen: „Hut ab vor der Einstellung, auch wenn das Spiel nach der guten Anfangsphase eher Kampf und Krampf war.“ Die drei Punkte nimmt der Elf von Alfred Horvath aber keiner mehr. Der USV bleibt so zwar weiter Vorletzter, hat Schattendorf, Andau und mittlerweile auch Markt Allhau wieder im Visier.

In Klingenbach sparte Trainer Wolfgang Hatzl indes nicht Kritik. Das Gezeigte gefiel im Nordburgenland nämlich niemanden: „Für mich war unser Auftritt rätselhaft. Es gab in der Vorwoche eine Aussprache, aber die Leistung im Spiel war dann unverständlich. Die erste halbe Stunde haben wir komplett verschlafen. Wir waren nicht in den Zweikämpfen, konnten keine Bälle halten, waren komplett von der Rolle. Vorne waren wir einfach zu zahnlos, die letzte Bereitschaft hat gefehlt, das war sehr enttäuschend", so der Coach dazu.

STATISTIK:

USVS HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF - ASK KLINGENBACH 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (23.) Sahin, 2:0 (83.) Sahin.

Reserve: 3:3 (Frühmann 2, Lukas Gingl; Csmarich 2, Bas).

SR: Fatih Tekeli (R: gut/K: gut).- Rudersdorf, 100.

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits, Geschl, Weber, Zugschwert; Wonisch (88. Daniel Bauer), Vincelj; Kovacec (86. Kirisits), Sahin, Muleci; Svaljek (36. Marco Sifkovits).

Klingenbach: Schuller; Mad, Chromy, Ivancsits, Blazevic; Valek, Babonich (65. Kröss); Grafl (85. Eisner); Lady, Hofleitner; Laubner (65. Petrilak, 90. Fiedler).