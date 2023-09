Edelserpentin emfpängt Marz zum Aufsteiger-Duell

Edelserpentin - Marz; Samstag, 16 Uhr: Die Premierensaison in Burgenlands höchster Spielklasse läuft für die SpG Edelserpentin bisher nach Wunsch. Gegen Pinkafeld holte sich die Mannschaft von Trainer Michael Horvath bereits ihre Punkte neun bis elf der laufenden Spielzeit. Miteinberechnet ist auch das strafverifizierte 3:0 gegen Horitschon. Aber auch ohne dieses Spiel ist die SpG in Fahrt.

Am Samstag geht es nun ins Aufsteiger-Duell gegen Marz. Und das hat neben der Tatsache, dass beide in der Vorsaison den Sprung in die Landesliga schafften, auch anderweitig einen besonderen Touch. Es ist nämlich gleichzeitig ein Duell zweier Trainerfreunde. Edelserpentins Horvath und Marz-Betreuer Dadi Maxell kickten gemeinsam vier Jahre beim legendären SC Eisenstadt im Lindenstadion.

Maxell erklärt: „Wir sind sehr gute Freunde und telefonieren mindestens einmal die Woche - trotzdem will ich gewinnen.“ Das Spiel im Landessüden stuft er als schwer ein. „Edelserpentin hat einen guten Lauf. Nichtsdestotrotz wollen wir etwas mitnehmen“, gibt sich der Marzer Betreuer zuversichtlich. Das stimmt ihn auch die Personalsitation.

Goalgetter Szilard Köfarago ist wieder im Training und zumindest eine Option für die Ersatzbank. Zudem kehrt Mathias Wollmann nach seiner Sperre zurück. Auch Gyula Angyal ist wieder dabei, er fehlte gegen Schattendorf aus beruflichen Gründen. Nur Abwehrchef Ivan Jevremovic ist noch kein Thema für die Partie.

Aufseiten der SpG Edelserpentin will man nach dem Erfolg gegen Pinkafeld nachlegen. Obmann Konrad Renner: „Natürlich ist das unser Ziel.“ Mit den ersten Spielen, aus denen nunmehr elf Punkte geholt werden konnten, zeigte er sich wenig verwunderlich zufrieden: „Dass es so gut läuft, hätte ich mir nicht einmal in den kühnsten Träumen gedacht.“ Ausschlaggebend für den Erfolg ist auch die tolle Kaderbreite, auf die man aktuell setzt. „Unser Trainer rotiert super, so war bis jetzt fast nie ein Leistungsabfall gegen Spielende zu sehen.“