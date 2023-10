Edelserpentin empfängt Klingenbach und will wieder gewinnen

Edelserpentin - Klingenbach; Samstag, 16.30 Uhr: 1:2-Niederlage in Schattendorf hieß es für die SpG Edelserpentin am vergangenen Samstagabend. Die Mannschaft von Trainer Michael Horvath war trotz 0:2-Rückstand am Ende knapp am Remis dran, musste sich dann aber doch geschlagen geben. Die Niederlage in Schattendorf war die erste Pleite nach vier Siegen in Folge. So gesehen sind die null Punkte auch kein Beinbruch, stellte auch Obmann Konrad Renner fest. Sein Team ist mit dem aktuellen zweiten Platz top unterwegs - und auch weit über den Erwartungen.

Nun geht es zuhause gegen Klingenbach. Gegen den ASK will man wieder anschreiben und die Gunst der Stunde so lange als möglich nutzen. Renner sieht in den Klingenbachern eine „gestandene Landesliga-Truppe“ und freut sich auf eine „irrsinnig interessante Partie.“ Für die SpG geht es außerdem um die Fortsetzung der Heimserie. In den ersten fünf Spielen in Stuben blieb man ungeschlagen. „Diese Serie wollen wir natürlich nicht reißen lassen.“

Knifflige Tormann-Situtation

Was die Felspieler betrifft, tritt die SpG gegen Klingenbach nahezu komplett an. Knifflig erweist sich aber die Tormannsituation: Stammkeeper Markus Malits verletzte sich bereits im ersten Spiel gegen Ritzing und fällt noch länger aus, sein Ersatzmann Patrik Erdei sah gegen Schattendorf glatt Rot. Tormanntrainer Krisztian Seper oder der junge Maddox Salijaj stehen fürs Spiel gegen Klingenbach zur Wahl.

Aufseiten der Klingenbacher erwartet man nach der Heimpleite gegen Parndorf einen weiteren starken Gegner. Als Tabellenzweiter ist die SpG Edelserpentin die Überraschungsmannschaft in der Burgenlandliga. „Sie haben zuletzt in Schattendorf verloren, haben aber in der Offensive eine enorme Qualität. Daheim zeigen sie immer ein anderes Gesicht, wir sind gewarnt und werden uns darauf einstellen“, so Trainer Wolfgang Hatzl, der wieder auf Dominik Adam, welcher zuletzt mit einer Grippe ausfiel, und Filip Chromy, der eine Rotsperre absaß, zurückgreifen kann. Dafür fehlt Franz Jagschitz wegen einer Gelb-Roten Karte.