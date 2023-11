Edelserpentin empfängt mit letzten Kräften den FC Deutschkreutz

Edelserpentin - Deutschkreutz; Samstag, 16 Uhr: Was man am Stubener Sportplatz in dieser Saison fußballerisch sah, war schon aller Ehren wert. Im Juni machte die SpG Edelserpentin den Aufstieg von der 2. Liga Süd in die Burgenlandliga komplett, um dann auch dort extrem stark zu performen. Zwischenzeitlich standen die Edelserpentiner in Burgenlands höchster Spielklasse gar auf Platz zwei. Am Samstag gibt es den letzten Akt eines starken Jahres - um 16 Uhr gastiert der FC Deutschkreutz bei der Mannschaft von Michael Horvath.

Nach dem guten Start in die neue Spielklasse stockte der SpG-Motor aber zuletzt ein wenig. „Tiefpunkt“, wenn man so will, war die 0:3-Niederlage bei Mitaufsteiger und Tabellennachzügler Halbturn zuletzt. Obmann Konrad Renner merkte den Leistungsabfall hier speziell: „Da ist uns ein bisserl die Luft ausgegangen“, gab Renner zu. „Nach dem intensiven Jahr ist das aber nur allzu verständlich.“

Im letzten Heimspiel gegen Deutschkreutz sollen jetzt nochmal alle Kräfte gebündelt werden. Kopfzerbrechen bereitete zu Wochenbeginn die Tormannsituation. Patrik Erdei musste gegen Halbturn verletzt raus - ob er spielen kann, war zu Wochenbeginn noch nicht fix. Und da mit Markus Malits auch der etatmäßige Einser verletzt ist, könnte es wie schon gegen Klingenbach zu einer Überraschung im SpG-Tor kommen.

„Auch wenn sie viermal hintereinander punktlos geblieben sind und zurzeit nicht gut drauf sind, wollen wir niemanden und schon gar nicht eine Mannschaft aus dem Süden unterschätzen“, meinte Deutschkreutz-Trainer Peter Benes und spielte damit auch auf die 2:5-Pleite gegen Rudersdorf an. „Wir haben den ganzen Kader zur Verfügung und trainieren sehr gut. Somit wollen wir noch immer unser Mindestziel von zwanzig Punkten erreichen.“