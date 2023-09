Edelserpentin in Pinkafeld mit nächstem Streich

Pinkafeld - Edelserpentin 1:2. Im zweiten Südderby der Runde hatte die SpG Edelserpentin das bessere Ende für sich. Für die Mannschaft von Trainer Michael Horvath war es das erste Nachbarschaftsduell in Burgenlands höchster Spielklasse – entsprechend motiviert ging man an die Sache ran.

Die erste Phase der Partie gehörte dann aber den doch höher eingeschätzten Pinkafeldern. In Hälfte eins hatte die Elf von Trainer Lukas Halwachs mehr Spielanteile – und auch Chancen. „Die ersten 25 Minuten waren richtig gut. Da fanden wir auch drei super Chacnen vor“, so Halwachs.

Unmittelbar nach der Pause sorgte Lukas Wenninger für die SCP-Führung. Anstatt zu erhöhen, war der Treffer aber ein Weckruf für die SpG, die das Spiel in Folge drehte. Endrit Mucolli sorgte gut zehn Minuten nach der Pinkafelder Führung für den Ausgleich. Der eingewechselte Milan Angyan stellte in Minute 70 die Weichen auf Auswärtssieg.

SpG-Obmann Konrad Renner: „Der Gegentreffer war wahrlich ein Weckruf für uns, auch wenn wir schon davor gut dagegenhielten. Nach dem 2:1 hätten wir auch noch einen Elfmeter bekommen müssen, das wäre dann die Entscheidung gewesen. Der Sieg ist aber ohnehin toll, drei Punkte in Pinkafeld nimmt man immer gerne.“ Mit dem Erfolg wurde auch der starke Start bestätigt. Das 3:0 am grünen Tisch gegen Horitschon eingerechnet hält man nun bei elf Punkten. „Dass es so gut läuft, ist natürlich sensationell“, so Renner zufrieden.

Für den SCP war es die zweite Niederlage in Folge. Trainer Halwachs: „Diesmal war es besonders bitter, weil wir nach einer guten Anfangsphase abgefallen sind. Beide Gegentreffern gingen dann individuelle Fehler voraus. In St. Margarethen wollen wir uns nun defintiv besser präsentieren.“

Statistik

SC Herz Pinkafeld – SpG Edelserpentin 1:2 (0:0).- Torfolge: 1:0 (49.) Wenninger, 1:1 (62.) Mucolli, 1:2 (70.) Angyan. Reserve: 1:2 (Seidl; Agic, Progli). SR: Sevik.- Pinkafeld, 300.

Pinkafeld: Diridl; Röhrling, Nyirö, Gamperl; Puhr (53. Wohlmuth); Pahr (53. Kirnbauer), Kracher (76. Kottuscheck), Saurer, Waldherr; Wenninger, Korherr.

Edelserpentin: Erdei; Varga, Zupanko, Strohmeyer, Riznicsenko; Pfeiffer (60. Angyan), Ungerböck (90. Polster), Adorjan (82. Prisching), Atamas (60. Vlasics); Schwarz, Mucolli.