Edelserpentin mit einer Machtdemonstration

Edelserpentin - Rudersdorf 6:1. Es läuft weiter richtig gut bei der SpG Edelserpentin. Im Südderby gegen Rudersdorf feierte die Mannschaft von Michael Horvath ihren vierten Sieg in Folge.

Nach 20 Minuten stellte Julian Schwarz mit dem Treffer zum 1:0 die Weichen auf Heimerfolg. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war sein Sturmpartner Endrit Mucolli zur Stelle - 2:0. Unmittelbar nach diesem Treffer war es wieder Mucolli, der mit dem 3:0 die Vorentscheidung besorgte. Spätestens nach dem 4:0 durch Milan Angyan (53.) zweifelte keiner mehr am Sieg von Edelserpentin. Gegen Ende wurde dieser gar noch deutlicher.

Edelserpentin festigt durch den Sieg Rang drei

Dem Obmann der Heimischen, Konrad Renner, stand die Freude ins Gesicht geschrieben: „Wir waren die reifere, bessere und entschlossenere Mannschaft - ein Kompliment an die Jungs. Ich denke, das Ergebnis spricht Bände, wenngleich es am Ende vielleicht ein bisserl zu hoch ist.“ Sein Team lebte wieder von gutem Pressing: „Dadurch haben wir sie zu Fehlern gezwungen und uns Chancen herausgespielt.“

Mit dem Sieg setzt sich die SpG auch auf Platz drei hinter Siegendorf und Bad Sauerbrunn fest - der Vorsprung auf die viertplatzierten Parndorfer beträgt schon fünf Punkte. Renner: „Eine tolle Sache - man sieht, dass die Mannschaft gut arbeitet und sich das verdient. Hoffentlich hält unser Lauf noch lange an.“

Rudersdorf haderte mit der Anfangsphase

In Rudersdorf herrscht hingegen entgegengesetzte Welt. Nach der Niederlage rutschte die Bacher-Elf auf den letzten Platz ab. Sektionsleiter Martin Salber war nach dem 1:6 bedient: „Der Sieg geht natürlich in Ordnung.“ In den ersten 30 Minuten hätte die Partie aber auch auf die andere Seite ausschlagen können: „Da waren für mich zwei, drei Schiri-Entscheidungen dabei, die unglücklich gegen uns gelaufen sind. Vorm 1:0 war ein Handelfer, den er geben muss. Und dann schießen wir das reguläre Tor zum 1:1, wo auf Abseits entschieden wurde. Das war aber, so ehrlich muss man sein, richtig schwer zu erkennen - wir haben es auch erst am Video gesehen, dennoch bitter.

Ab dem 3:0 war die Partie dann gelaufen, erklärte Salber: „Von dort an war nicht mehr viel drin.“ Ibrahim Sahin sorgte in Minute 70 beim Stand von 0:4 für den Ehrentreffer aus einem Elfmeter.

Statistik

Foto: BVZ

SpG Edelserpentin – USVS Hausbauführer Rudersdorf 6:1 (3:0).- Torfolge: 1:0 (20.) Schwarz, 2:0 (33.) Mucolli, 3:0 (35.) Mucolli, 4:0 (53.) Angyan, 4:1 (70., Elfmeter) Sahin, 5:1 (75.) Strohmeyer, 6:1 (86.) Mucolli. Gelb-Rote Karte: Weber (84., Foul). Reserve: 3:1 (Horvath, Weber, Atamas; Deutsch). SR: Maxharri.- Stuben, 180.

Edelserpentin: Erdei; Zupanko, Strohmeyer, Prisching, Riznicsenko (55. Pfeiffer); Agic, Ungerböck (72. Pusztai), Angyan (55. Vlasics), Adorjan (80. Forintos); Schwarz (55. Kretz), Mucolli.

Rudersdorf: Kracher; Sifkovits, Weber, Vincelj, Tropper; Matumona (55. Sampt), Wonisch, Skerlak, Nuhanovic; Sahin, Muleci.