Edelserpentin spielt den perfekten Aufsteiger - auch in Kohfidisch?

Kohfidisch - Edelserpentin; Freitag, 19.30 Uhr: Welcher Fußballfan kennt es nicht? Eine Mannschaft steigt auf und performt in ihrer ersten Saison in der neuen Liga gleich perfekt. In der österreichischen Bundesliga gab es in den vergangenen Jahren das Beispiel Austria Klagenfurt – in Deutschland ist Union Berlin das Paradebeispiel.

In der Burgenlandliga hatten im Vorjahr mit Schattendorf, Andau und Rudersdorf alle drei Aufsteiger einen schweren Stand. Heuer scheint die perfekte Aufsteiger-Saison hierzulande aber wieder zuzutreffen. Und zwar am Beispiel der SpG Edelserpentin, die aktuell gar auf Platz drei steht.

Der Horvath-Elf gehören die Schlagzeilen

Schon in den letzten Wochen gehörten der Mannschaft von Trainer Michael Horvath die Schlagzeilen – nach dem Sieg gegen Marz schrieb man sie weiter. Platz drei nach sieben Runden hätte sich im SpG-Lager vor Saisonbeginn keiner erträumt. „Auch ich bin überrascht. Dass wir Qualität haben, wussten wir, dass es so gut läuft, ist aber schon sensationell“, gibt Obmann Konrad Renner zu.

Seine Mannschaft agiert defensiv stabil und setzt auf gute Umschaltmomente. Zudem kommt von der Bank oft einiges an Qualität. Der Aufsteiger hat sich also toll für die neue Saison gerüstet und sich so auch ein gewisses Momentum erarbeitet. Renner: „Klar läuft es aktuell einfach auch, das muss nicht immer so sein, das wissen wir. Wir wissen auch, dass wir den dritten Platz nicht überbewerten dürfen.“

Kohfidisch will die Verletzungsprobleme ausblenden

Bereits am morgigen Freitag reist man zum ASK Kohfidisch. „Wieder ein Derby, das sagt schon vieles. Ich erwarte eine äußerst intensive Partie, wo wir unseren Lauf ausbauen wollen. Die Niederlage gegen Schattendorf ausgenommen, spielen aber auch die Kohfidischer eine super Saison.“

Tatsache – vor dem 1:4 war Kohfidisch drei Partien ungeschlagen. Dort möchte man zurück. Der Sportliche Leiter Paul Toth erwartet mit der SpG „einen guten Gegner, den wir sehr ernst nehmen.“ Was seinen Fidischern trotz ansprechender Leistungen zu schaffen macht, ist eine hohe Ausfallsquote. „Auch gegen Schattendorf fehlten uns wieder vier, fünf Spieler. Es sollte aber in den nächsten Wochen besser werden.“