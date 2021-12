Ein Abschied nach Plan

Nach der Rückrunde, also im Juni 2022, ziemlich genau 43 Monate, nachdem er sein Amt als Trainer beim FCD antrat, ist für Erfolgs-Trainer Didi Heger in Deutschkreutz Schluss. Und das auf eigenen Wunsch: „Der Aufwand, der für ein Spitzenteam in der Burgenlandliga notwendig ist, ist mit meinen beruflichen Verpflichtungen fast nicht mehr vereinbar. Außerdem sind mehr als dreieinhalb Jahre für einen Trainer in der heutigen Zeit eine lange Periode“, erklärte Heger die Gründe für seinen Entschluss. Der Fußball wird aber auch nach dem Sommer einen gewichtigen Teil des 40-Jährigen einnehmen – in welcher Form das sein wird, kann der Standortleiter des LAZ Eisenstadt, Stand heute, aber noch nicht sagen: „Vielleicht wird der Fokus voll auf dem Nachwuchsbereich liegen, vielleicht tun sich auch andere interessante Möglichkeiten auf.“

Fix ist nur, dass die Konzentration künftig lediglich auf ein Aufgabengebiet im Fußball gelegt werden soll. „Ich bin jetzt über ein Jahrzehnt im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich gleichzeitig tätig gewesen. Wenn bei der Kampfmannschaft Pause war, gab es Nachwuchstrainings und umgekehrt. Da kamen einerseits private Dinge zu kurz und andererseits ist es nicht mein Anspruch, irgendwas im Fußball einfach nur nebenbei zu machen“, stellt der A-Lizenz-Trainer klar.

Trotzdem oder gerade wegen der klar definierten Entscheidung geht der Trainer nach wie vor topmotiviert in sein letztes Frühjahr mit dem FC Deutschkreutz: „Ich habe unser Saisonziel, die Top-Fünf, noch nicht abgehakt. Und auch im Cup sind wir noch vertreten. Auch da haben wir trotz schwierigem Los (Anm.: Siegendorf auswärts) noch Einiges vor. Es wird aber auch von der weiteren Transferzeit abhängen. Wir brauchen noch zwei Spieler.“

Ein erfolgreicher Abschluss einer „sehr schönen Zeit“, soll also im Frühjahr 2022 gelingen. Beim nahenden Abschied schwingt aber auch etwas Wehmut mit. „Ich durfte ein Team mit tollen Charakteren trainieren. Die Jungs haben wirklich immer Alles reingeworfen. Das macht richtig Spaß auf dem Platz“, streut Heger seinen Schützlingen Rosen. Damit der sportliche Erfolg auch in den kommenden Jahren konserviert wird, wurde mit Ex-Oberpullendorf-Chefcoach und A-Lizenz-Trainer Mario Pürrer bereits vorzeitig ein möglicher Heger-Nachfolger an Bord geholt. Noch ist nichts fixiert, diese Variante gilt aber als „durchaus möglich“. Obmann Robert Strobl: „Wir haben uns aufgrund der Entscheidung von Didi Gedanken gemacht und so gut wie möglich versucht, vorauszuplanen. Von unserer Seite hat Mario sozusagen die Vorschusslorbeeren, aber natürlich liegt das nicht nur bei uns. Wir werden uns das Frühjahr anschauen.“

Perspektivenwechsel

als Entwicklungsschritt

Heißt konkret, dass Pürrer sich in aller Ruhe im neuen Umfeld einleben soll und sich auch der Verein ein Bild macht. Im Laufe des Frühjahrs soll eine endgültige Entscheidung getroffen werden, wie es im Sommer weiter geht. Pürrer selbst geht gelassen an die Sache heran: „Mir gefällt der Perspektivenwechsel, das Ganze einmal nicht als Chef- sondern als Co-Trainer zu sehen. Was sich bis Sommer ergibt, wird man sehen.“ Natürlich wittert der ehrgeizige Ex-Regionalliga-Kicker die Chance, im Sommer Cheftrainer in der Burgenlandliga zu werden und wird mit vollem Elan in die neue Aufgabe starten. Ebenfalls bereits jetzt rückt Michael Pittnauer ins Trainerteam auf. Der Goalgetter, der im Frühjahr noch einmal die Torjägerkrone angreifen will und danach die Fußballschuhe voraussichtlich an den berühmten Nagel hängt, wird in der Rückrunde neben seinen Aufgaben als Spieler als Individualtrainer arbeiten.

Auch Pittnauer ist ab Sommer eingeplant. In welcher Rolle, wollte sich Robert Strobl noch nicht festlegen: „Er ist als ausgebildeter Pädagoge und hervorragend vernetzter Kicker prädestiniert für mehrere Aufgaben. Wir werden uns auch hier Gedanken machen und gemeinsam mit ihm überlegen, was ihm am Besten liegt.“