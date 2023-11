Ein Arbeitssieg in Schattendorf macht Siegendorf zum Herbstmeister

Schattendorf - Siegendorf 0:2. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie einen richtigen Fight geliefert hat“, brachte Schattendorfs Obmann und Goalie Alex Bernhardt die Leistung seiner Mannschaft auf den Punkt. Schattendorf hielt gegen den Leader mit viel Engagement dagegen und kam auch das eine oder andere Mal gefährlich vor das Gäste-Tor. Niklas Wukovich oder Mario Guttmann etwa hatten vor der Pause gute Einschussmöglichkeiten. Gerhard Karner schoss einen Freistoß sehenswert, ebenso stark die Glanzparade von Bruno Horvath. Freilich hatten die Siegendorf mehr Ballbesitz, so richtig zwingend wurde der ASV aber nicht oft. Nach einer Viertelstunde allerdings schon, da reagierte Ivan Andrejevic nach einem guten Reflex von Bernhardt am schnellsten und verwertete den Abpraller völlig freistehend - 0:1.

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielgeschehen. Schattendorf kämpfte, Siegendorf war optisch überlegen. Die vorzeitige Entscheidung gelang dem Titelkandidaten aber nicht. Schattendorf konnte daher bis zum Schluss das Spiel spannend gestalten, hatte auch nach der Pause Torraumszenen. Kapital schlugen die Hausherren allerdings daraus nicht. Dafür noch einmal die Gäste. Goalgetter Lukas Grozurek fixierte in Minute mit Saisontor Nummer 14 den 2:0-Endstand aus Sicht der Gäste. „Wir waren nahe dran an einem Punkt, haben Siegendorf vieles abverlangt. Der Sieg für den Tabellenführer geht am Ende aber auch in Ordnung“, befand Bernhardt.

„Nach der frühen Führung wurde der Platz schwer bespielbar, das kam uns nicht so entgegen. Schattendorf hat die Sache in der ersten Halbzeit defensiv gut gemacht. Nach dem Seitenwechsel haben wir unser Spiel dem Platz angepasst, leider mussten wir lange auf das 2:0 warten“, so Siegendorf-Trainer Nikolaus Schilhan.

Statistik

SV Schattendorf - ASV Siegendorf 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (15.) Andrejevic, 0:2 (90.) Grozurek. SR: Dyulgerov.- Schattendorf, 350. Schattendorf: Bernhardt; Koronczai, Anicic, Karner, Daniel Haring; Milic (82. Niklas Guttmann), Reiner; Vargek (61. Steiner), Holzmann, Wukovich (88. Stein); Mario Guttmann. Siegendorf: Horvath; Auer, Wydra, Stoilov; Secco (78. Gruber), Kröpfl, Szorger (83. Akbiyik), Zeco; Andrejevic (35. Montanaro), Steffl; Grozurek.