Ein Bad Sauerbrunner Sieg des Willens

BAD SAUERBRUNN - ANDAU 3:2. Zwei Tage nach dem 1:3 im Cup-Semifinale gegen Neusiedl musste Bad Sauerbrunn in der Liga wieder ran. Ohne Trainer Heinz Kremser, der privat verhindert war. Und mit der einen oder anderen Umstellung gegenüber dem Pokalspiel. Müde Beine waren bei den Hausherren aber nicht sichtbar. Die Heimelf, diesmal von Co-Trainer Andi Feurer betreut, hatte mehr Ballbesitz und auch konkrete Torchancen. Nach elf Minuten jubelten die Kurort-Kicker auch schon. Goalgetter Michael Kozal glänzte diesmal als Einfädler, seine Flanke verwertete Sebastian Pojer volley zum Führungstor. Allerdings spielte Andau mutig mit, musste auch riskieren, weil man ja akut abstiegsgefährdet ist. Und als dann Bad Sauerbrunn Abwehrchef und Kapitän Thomas Ofner (muskuläre Probleme) auswechseln musste, agierte der Gast clever.

Doppelschlag brachte Andauer Pausenführung

Die Mannschaft von Trainer Christoph Tischler nutzte die heimische Unordnung in Form eines Doppelschlags aus. Speziell Elvedin Buljusbasic erwies sich als brandgefährlich. Zuerst stellte er auf 1:1 (40.). Zwei Minuten nach seinem Ausgleich bereitete er die Andauer Führung vor. Lucas Cambal war der Vollstrecker.

Bad Sauerbrunns Co-Trainer Feurer adaptierte in der Pause die Taktik und appellierte an seine Spieler. „Und die sind dann wirklich über sich hinausgewachsen, viele hatten ja ein Spiel 48 Stunden zuvor absolviert. Aber da hat sich jeder überwunden, bis an seine Grenze zu gehen. In Sachen Leidenschaft war es herausragend“, so Feurer, der am Ende noch einen Sieg bejubeln durfte, weil zuerst Luki Kornholz aus der Distanz traf und dann Kozak einen Elfer verwandelte. Das ging (55. und 58.) ähnlich schnell wie Andaus Tore vor der Pause. Den Sack vorzeitig zumachen, konnten die Gastgeber allerdings nicht. Andaus Offensive hinterließ Räume zu kontern. „Da hatten wir vier oder fünf gute Chancen, die wir leider nicht nutzten. Der Sieg geht aber absolut in Ordnung“, bilanzierte Feurer.

Andaus Coach Christoph Tischler: „Wenn wir eine ordentliche Leistung an den Tag legen, dann gewinnen wir diese Partie. Leider sind wir aber derzeit wie ausgewechselt. Wir spielen ganz anders als zu Beginn der Rückrunde. Die Leidenschaft ist weg.“

STATISTIK

SC BAD SAUERBRUNN - FC ANDAU 3:2 (1:2).- Torfolge: 1:0 (11.) Pojer, 1:1 (40.) Buljubasic, 1:2 (42.) Cambal, 2:2 (55.) Kornholz, 3:2 (58., Elfmeter) Kozak. Reserve: 4:0 (Galbed 3, Pollrosz). SR: Ülker (BS: gut/ A: Durchschnitt ).- Bad Sauerbrunn, 250.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Ofner, Stanislaw, Krenn; Kornholz, Ernst, Binder; Rinisch, Kozak, Pojer.

Andau: Hajduch; Lahi (75. Lang), Thaler, Stasik, Csigo; Stieber, Lasik, Sabo, Peck (84. Thell); Buljubasic, Cambal.