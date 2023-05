Ein umstrittenes Meisterstück

OBERWART - SANKT MARGARETHEN 2:1. Es ist geschafft: Der SV Oberwart steigt in die Regionalliga Ost auf. Wirklich überraschend kam das nach einem Jahr der Superlative nicht mehr. Und dennoch wollte man am vergangenen Freitagabend den Sack gegen den SV St. Margarethen endgültig zumachen. Die Erwartungen waren hoch, das Informstadion gut gefüllt und alles war für eine große blau-weiße Party angerichtet. Einzig die Gäste spielten dabei nicht mit. Die SVM-Elf von Franz Lederer stand defensiv sehr diszipliniert und setzte auch offensive Nadelstiche. So war es Lukas Heinicker, der in Minute 16 per herrlichem Schuss ins Kreuzeck auf 0:1 stellte. Die Oberwarter mühten sich, näherten sich aber, je länger die Begegnung dauerte, immer mehr dem Gäste-Tor an. Kurz nach Seitenwechsel dann das erste Aufatmen beim Team von Trainer Patrick Tölly, denn Thomas Herrklotz erzielte per Elfmeter den Ausgleich. In weiterer Folge diktierten die Heimischen, die aber immer wieder auch in der Verteidigungsarbeit gefragt waren. Erst in Minute 94 gab es dann die SVO-Erlösung: „Herki“ traf per strittigem Strafstoß zum Sieg und zur Meisterschaft. „Es war von unserer Seite nicht wirklich gut, aber das fragt heute keiner mehr“, erklärte SVO-Coach Tölly und schoss die beiden Elfmeter-Situationen betreffend nach: „Für mich war der erste klar, der zweite ist dann keiner. Margarethen war ein sehr guter Gegner, der gut eingestellt war und auch gut spielte.“

„Wir haben ein tolles Match abgeliefert und sind im Block sehr gut gestanden. Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Dass wir dann durch so eine Elfmeterentscheidung mit leeren Händen nach Hause fahren, ist ein Wahnsinn“, ärgerte sich Sankt Margarethen-Obmann Johannes Braunöder.

STATISTIK:

SV Klöcher Bau Oberwart - SV Waha Sankt Margarethen 2:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (16.) Heinicker, 1:1 (47., Elfmeter) Herrklotz, 2:1 (94., Elfmeter) Herrklotz.

Reserve: 2:0 (Keszeg, Doleschal).

SR: Kouba (O: Durchschnitt/St. M.: schwach).- Informstadion, 800.

Oberwart: Marton Horvath; Sperl, Kager, Dusak, Balazs Horvath (78. Doleschal); Woth, Wessely; Radostits, Radics, Zapfel (67. Penzinger); Herrklotz.

St. Margarethen: Pascher; El Rehim, Jusits, Portschy, El-Baali; Bosnjak, Granabetter; Binder, Weixelbaum, Grvala; Heinicker.