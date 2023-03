Erfolgreicher Frühjahrsauftakt für Sankt Margarethen

Werbung

SANKT MARGARETHEN - DEUTSCHKREUTZ 2:1. Einen Auftakt nach Maß feierte auch die Mannschaft von Betreuer Franz Lederer. Im ersten Durchgang boten die beiden Mannschaften noch ein wenig Schonkost. Chancen waren eher Mangelware, die Zuschauer sahen einmal ein vorsichtiges Abtasten. „Leider haben die Bedingungen kein kontrolliertes Fußballspielen zugelassen. Nach dem Seitenwechsel und mit dem Wind haben wir uns dann leichter getan“, berichtete Sankt Margarehen-Coach Franz Lederer. Und so war es dann auch: Nach einer Flanke von Ahmed El-Baali kam es im Strafraum zu einem Gestocher. Lukas Heinicker schaltete am schnellesten und bugsierte das Leder zum 1:0 in die Maschen (53.). In weiterer Folge kamen die Gäste dann etwas auf und fast aus dem Nichts zum Ausgleich. Tobias Szaffich sorgte für das 1:1 (76.). Deutschkreutz blieb auch weiterhin tonangebend, ohne aber die richtig zwingenden Torchancen.

Eigentor brachte die Entscheidung

Trainer Franz Lederer und der SV Sankt Margarethen starteten mit einem 2:1-Heimerfolg über Deutschkreutz ins Frühjahr. Foto: BVZ, Philipp Frank

„Wir haben uns aber vorgenommen, immer bis zum Schluss Vollgas zu geben. Das hat sich auch ausgezahlt“, freute sich Lederer über den späten Dreipunkter. Kurz vor dem Spielende setzte sich wieder Ahmed El-Baali auf der rechten Seite durch und brachte die Flanke zur Mitte. Deutschkreutz-Kicker Mathias Hänsler rutschte in den Ball und wollte klären, bugsierte aber mit dem Oberschenkel das Runde unglücklich ins eigene Tor. Dahinter hätte aber auch der eingewechselte Tobias Steiner gelauert (88.). Bei den Hausherren fehlte Sebastian Leszkovich krankheitsbedingt.

STATISTIK

SV WAHA SANKT MARGARETHEN - FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ 2:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (53.) Heinicker, 1:1 (76.) Szaffich, 2:1 (88., Eigentor) Hänsler.

Reserve: 0:3 (Stutzenstein, Fraller, Vollenhofer).

SR: Veselcic (St. M.: gut/D: gut).- Greabochstadion, 400.

St. Margarethen: Michael Wenzl; El-Baali, Jusits, Portschy, Schmidl; Bosnjak, El Rehim; Mario Wenzl (89. Binder), Weixelbaum, Grvala; Heinicker (81. Steiner).

Deutschkreutz: Grubmüller; Hänsler, Furtner, Groß (73. Scherz); Thumberger, Godovitsch, Tobias Szaffich, Nagy; Szalka (63. Haiden), Salamon, Trajilovic.