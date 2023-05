Extrem Bitter: Kohfidischer verspielten 2:0-Führung

KOHFIDISCH - LEITHAPRODERSDORF 2:3. Der ASK Kohfidisch verspielte zum wiederholten Male in dieser Saison einen Vorsprung mit zwei oder mehr Toren. Dabei entwickelte sich von Beginn an ein richtig gutes Spiel, schnell und intensiv, in dem die Hausherren per herrlichem Weitschuss durch Nik Wukitsevits früh in Führung gingen. Die baute Bence Vajda nach einem Standard in Minute 34 aus. Die Fidischer hatten dann gar noch die Möglichkeit auf das 3:0, um nach einem Doppelschlag von Noel Kustor (53.) und Levi Markhardt (55.) den Ausgleich zu kassieren. Auch danach hatten die Heimischen die Chance auf das 3:2, aber abermals Kustor erwischte den ASK-Tross in Minute 76 kalt. So verlor die Elf von Matthias Dürnbeck ein packendes Duell auf Augenhöhe unglücklich. „Schon wieder verspielten wir einen Vorsprung. Das ist schon ein bisschen naiv und darf uns nicht passieren. Nur Pech ist das sicher nicht mehr“, so Kohfidischs Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer.

Zufrieden resümierte Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes. Die Nordburgenländer kämpfen mit Ritzing und Pinkafeld um einen Platz auf dem Burgenlandliga-Stockerl. Ein Punkt Rückstand hat der SVL dabei auf den derzeitigen Dritten aus Ritzing, einen Zähler Vorsprung auf Pinkafeld. "In der ersten Halbzeit war es eine offene Partie, da war Kohfidisch präsenter und giftiger. Wir haben da leider unsere Chancen nicht genutzt. Nach dem Seitenwechsel war es dann fast nur mehr Spiel auf ein Tor. Nach dem Doppelschlag waren wir besser und haben dann auch verdient gewonnen", meinte „Chef“ Benes zum Auswärtssieg.

STATISTIK:

ASK KOHFIDISCH - SV LEITHAPRODERSDORF 2:3 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (5.) Wukitsevits, 2:0 (34.) Vajda, 2:1 (53.) Kustor, 2:2 (55.) Levi Markhardt, 2:3 (76.) Kustor.

Reserve: 6:1 (Stumpf 2, Mühler, Thomas Polzer, Müllner, Eigentor; Buchner).

SR: Beier (K: Durchschnitt/L: Durchschnitt).- Kohfidisch, 300.

Kohfidisch: Bruno Horvath; Mark Horvath (39. Herczeg), Vajda, Gaal; Toth (67. Mühler), Oswald, Wukitsevits (83. Thomas Polzer); Hasler, Binder, Schreiber.

Leithaprodersdorf: Kassal; Michael Wölfer, Marcel Wölfer, Svab; Beran, Dellantonio (67. Dostal), Dinhof (46. Levi Markhardt), Petö; Stephan Heiss (76. Lukas Heiss), Saliji; Kustor.