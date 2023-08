Favorit Leithaprodersdorf siegt in Schattendorf

Schattendorf - Leithaprodersdorf 0:2. Ein knappe halbe Stunde war es Rasenschach pur, was die beiden Teams auf den Platz brachten. Der Gast aus Leithaprodersdorf hatte zwar einen Tick mehr vom Spiel, war von ernsthafter Torgefahr aber ähnlich weit entfernt wie die Gastgeber. Je eine Halbchance durfte man in dieser Phase des Spiels notieren. Zuerst schoss Schattendorf-Routinier Mario Seckel aus 20 Metern zu zentral aufs SVL-Gehäuse, dann köpfelte Leitha-Goalgetter Noel Kustor knapp am Tor vorbei. Nach 33 Minuten gab es dann eine entscheidende Szene. Kustor setzte sich im Strafraum durch und kam zu Fall - Schiedsrichter Paukowits sah ein Vergehen von Schattendorfs Tormann Alex Bernhardt und zeigte auf den Punkt. Ärgerlich für die Gastgeber, weil auf deren Videobilder im Nachhinein keine Berührung des Goalies mit dem Angreifer zu sehen war. Kustor übernahm jedenfalls selbst Verantwortung und stellte auf 0:1, gleichzeitig der Pausenstand.

Schattendorf bemüht, aber nicht konkret

Leithaprodersdorf kam überfallsartig aus der Kabine, drängte rasch auf die Entscheidung. „Die haben uns fünf Minuten eingeschnürt, da konnten wir uns gar nicht befreien“, so Schattendorfs Trainer Marco Cadek. Die Ausbeute der Gäste war allerdings nur ein Stangenschuss von Kustor. Schattendorf überstand die heikle Phase und kam dann wieder besser ins Spiel, hatte aber im letzten Drittel einfach keine Durchschlagskraft. Anders die Gäste in Minute 78. Schattendorf verlor im Spielaufbau just dort den Ball, wovor Cadek warnte: „Wir hatten genau eine Stelle am Platz die extrem tief war, wo der Ball quasi picken blieb. In der Pause habe ich noch gesagt, dass wir den Bereich auslassen sollen.“ Leithaprodersdorf schaltete dann nach dem Ballgewinn rasch um, Kapitän Stephan Heiss kam an den Ball, ließ zwei Gegenspieler aussteigen und schoss zum 0:2 ein. Gleichzeitig der Endstand, weil danach kein Team mehr zu einer guten Torszene kam.

Stimmen

Marco Cadek, Trainer SV Schattendorf: „Es war ein sehr vorsichtiges Spiel von beiden Teams. Es hat gedauert bis wir auf dem tiefen Boden ins Spiel gekommen sind. Leithaprodersdorf hat sehr viel mit hohen Bällen agiert, daran haben wir uns leider angepasst. Bitter war die Elferszene, weil es keiner war. Das war dann schon spielentscheidend auch. Aber gänzlich unverdient ist der Sieg nicht, Leithaprodersdorf war den Tick aktiver als wir.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf: „Für den ersten Auftritt war es in Ordnung. Natürlich ist noch Luft nach oben. Wir haben vor allem in der ersten Hälfte die Vorgaben umgesetzt. Der Sieg war verdient, es war eine gute Standortbestimmung.“

Statistik

SV Schattendorf - SV Leithaprodersdorf 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (34., Elfmeter) Kustor, 0:2 (78.) Heiss.

Reserve: abgesagt.

SR: Paukowits.- Schattendorf, 250.

Schattendorf: Bernhardt; Wukovich, Daniel Haring, Anicic, Koronczai (84. Stein); Reiner, Milic (46. Steiner), Holzmann; Seckel (66. Vargek); Karner, Mario Guttmann.

Leithaprodersdorf: Haberl; Simeon Markhardt, Ehrnhofer, Wölfer, Svab; Beran, Dellantonio (88. Pöschl), Heiss; Levi Markhardt (65. Dostal); Kustor, Petö (90. Kölbl).