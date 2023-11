Favoritensieg: Parndorf knackte zweimal den Marzer Abwehrriegel

Marz - Parndorf 0:2. „Es war schwierig. Der Boden war tief und der Gegner ist wie erwartet sehr kompakt gestanden. Die haben uns keine Räume gegeben, aber zum Glück konnten wir zwei Tore machen. Das Ganze war ein Geduldsspiel, bei dem wir drei Punkte mitnehmen konnten“, zog Parndorfs Trainer Josef Schuster Resümee. Dabei begann das Spiel für seine Mannschaft gut, jubelte der SC/ESV bereits nach zehn Minuten. Paulo Jano sorgte mit einer sehenswerten Einzelaktion inklusive gefühlvollem Lupfer für die Gästeführung. Parndorf hatte zwar in der Folge deutlich mehr Ballbesitz, biss sich aber vor der Pause die Zähne an den Hausherren aus. Und die konnten selbst auch hin und wieder Nadelstiche setzen. Am nähesten am Torjubel dran war ASK-Flügelflitzer Radomir Jovanovic, der nach einer halben Stunde nur Aluminium traf. Deshalb ging es auch mit einer 0:1-Pausenführung des Favoriten in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel konnten der SC/ESV rasch nachlegen. Marz verschlief nach einem Einwurf der Parndorf die Situation und Simon Buliga erwies sich als kaltschnäuziger Vollstrecker - 0:2, Vorentscheidung. Marz bemühte sich zwar redlich, konkrete Chancen gab es aber kaum mehr für die Heimischen. Am Ende gab es eine Niederlage für Marz, die schmerzt. Mit dem Auftreten seiner Mannschaft war Coach Lorandt Schuller aber durchaus zufrieden: „Hut ab vor der Mannschaft, die aufopfernd gekämpft hat. Wir hatten ein intensives Training am Tag davor, weil wir eigentlich zu 100 Prozent davon ausgingen, dass die Partie nicht stattfinden kann.“

Statistik

ASK Marz - SC/ESV Parndorf 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (10.) Jani, 0:2 (49.) Buliga. Reserve: abgesagt. SR: Gregorits.- Marz, 120. Marz: Basic; Sochor (82. Uygun), Angyal, Dusek (90. Schmidl), Köfarago, Schütz (90. Delarich); Patrick Scheiber, Wollmann (75. Högerl), Benes, Jovanovic; Brezovac (90. Gerdenitsch). Parndorf: Kraus; Pojer, Charizopulos, Felix Wendelin, Szabo (86. Lamster); Jani, Chribik (79. Lieskovsky), Umprecht (86. Trimmel), Puster (72. Lukas Hoffmann); Buliga, Pawlowski (79. Pinter).