Festung Sonnenseestadion hält weiter stand - Ritzing bezwingt Leithapr

Einen Start nach Maß erwischte der SC Ritzing gegen die zumindest tabellarisch favorisierten Leithaprodersdorfer, nach bereits sieben Minuten kombinierten sich die Hausherren das erste Mal durch die SVL-Abwehr und kamen durch Filip Filipovic zur Führung. Nicht überraschend dann das 2:0 durch Nemanja Gajic (30.) und die damit komfortable Führung im Rücken, das weiß auch Co-Trainer David Witteveen, der den verhinderten Joe Furtner vertrat und sein Debüt an der Seitenlinie des SCR feierte: „Wir haben von Anfang an eigentlich das Spiel dominiert und waren besonders offensiv richtig gut. Aufgrund der Grundaufstellung mit unserer Dreierkette und der Häufigkeit an langen Bällen des Gegners hatten wir defensiv leichte Probleme, besonders bei Standards wurden sie ein paar Mal gefährlich.“

Diese leichten Probleme konnte man - erfolgreich - durch eine Systemänderung in der Halbzeitpause mit der Umstellung auf eine Viererkette beheben, nur wieder sieben Minuten nach Anpfiff (52.) konnte Martin Gander seines ersten Treffer des Abends erzielen. Tobias Beran konnte nach genau einer Stunde für die Blauen zwar nochmal verkürzen, nur zehn Minuten später war es abermals Gander, der einen groben Torwartfehler ausnutzte und nicht nur den Doppelpack schnürte, sondern auch die Katze in den Sack packte.

„Mit dem 4:1 war die Sache erledigt. Da hatten wir aber auch das Glück, dass der Leithaprodersdorfer Kepper seinen Anteil dazu beigetragen hat. Der Martin Gander ist da einfach dazwischengelaufen, wurde quasi angeschossen.“ Leithaprodersdorf-Trainer Mario Santner hatte dem nichts hinzuzufügen: „Wir haben uns die Tore selber geschossen, unser Keeper erwischte leider einen schlechten Tag. Trotz der Rückschläge haben die Burschen immer Moral bewiesen und nie aufgesteckt. Ritzing hat die Chancen eiskalt ausgenutzt.“

SC Ritzing - SV Leithaprodersdorf 4:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (7.) Filipovic, 2:0 (30.) Gajic, 3:0 (52.) Gander, 3:1 (60.) Beran, 4:1 (70.) Gander. Reserve: 1:1 (Cerny; Kölbl). SR: Gruber.- Ritzing, 90. Ritzing: Kardum; Valek, Kavcic, Gajic; Novak (73. Etzelstorfer), Weingrill, Koppermann (45. Yörük), Tiskaya; Cvetkovic; Gander, Filipovic (73. Wolf). Leithaprodersdorf: Haberl; Simeon Markhardt, Ehrnhofer, Wölfer, Svab; Stephan Heiss, Dellantonio (76. Rambacher), Beran; Saliji, Kustor, Petö (76. Levi Markhardt).