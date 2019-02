Wenn am kommenden Freitag (19.30 gegen Oberwart) in Draßburg der Anpfiff ertönt, wird ASV-Neo-Trainer Franz Lederer wieder ein Kribbeln verspüren: „Das wird sicher dabei sein. Die Vorfreude auf das Spiel ist sehr groß“, so der 55-Jährige.

Immerhin ist dies sein erstes Pflichtspiel als Trainer seit Herbst 2013 — damals sprang der langjährige SVM-Bundesliga-Coach als Sportlicher Leiter nach der Ablöse von Alfred Tatar in der damaligen Ersten Liga interimistisch auf der Mattersburger Betreuerbank ein, ehe Ivo Vastic als neuer Betreuer verpflichtet wurde.

„Muss unser Anspruch sein, den Titel zu holen“

Dass es nun im Amateur- statt im Profibereich zur Sache geht, macht für Lederer in einer Hinsicht wenig Unterschied: „Natürlich hat man, je höher man spielt, mehr Aufmerksamkeit. Aber wenn man mit Herzblut dabei ist, dann ist die Liga egal.“ Und Ziele hat man in Draßburg jede Menge: „Das wurde klar kommuniziert, wir wollen den Titel holen“, so der Draßburger Trainer.

Sieben Punkte beträgt der Vorsprung. Wenn man einen Blick auf die Testspiel-Resultate wirft (2:0 gegen Parndorf, 2:0 gegen die Mattersburg Amateure, 3:2 gegen Retz, 6:0 gegen die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach und 2:1 gegen den Schweizer Viertligisten Biel-Bienne, dazu lediglich zwei Niederlagen bim 2:3 gegen Neusiedl und beim 0:2 gegen Traiskirchen), dann lässt sich durchaus erahnen, dass der Tabellenführer richtig gut in Schuss ist.

Wie auch Franz Lederer befindet: „Die Vorbereitung war wirklich stark, wir haben sehr gut trainiert und auch in den Testspielen sehr viel Positives gezeigt. Aber klar ist, dass Testspiele und Meisterschaftspartien schon etwas Verschiedenes sind.“

Zum Thema Meistertitel meint der Mattersburger: „Wir haben sieben Punkte Vorsprung, einen guten Kader mit viel Qualität, da muss es unser Anspruch sein, am Ende auch ganz oben zu stehen.“ Dennoch will er sich zu einer möglichen kommenden Regionalliga-Saison noch nicht äußern: „Ganz einfach, weil wir noch nicht einmal ein Meisterschaftsspiel absolviert haben. Da will ich noch nicht groß über eine andere Liga nachdenken.“

Nachgedacht hat Lederer jedoch über die Gegner in der Burgenlandliga: „Wir wissen, wer unsere Konkurrenten sind, wer uns noch gefährlich werden kann.“ Dementsprechend wichtig sei ein guter Auftakt, um zum einen den Abstand nicht schmelzen zu lassen und zum anderen Schwung für die kommenden Wochen mitzunehmen: „Oberwart ist ein Traditionsverein, den man auf keinen Fall unterschätzen darf. Es wird nicht einfach.“

Draßburg-Präsident Christian Illedits lobt indes den neuen Coach: „Die Vorbereitung war sehr, sehr gut. Der neue Trainer Franz Lederer macht, wie erwartet, einen tollen Job, und die Mannschaft ist begeistert. Zudem sind der Respekt und die Anerkennung da. Das gesamte sportliche Konstrukt ist also sehr ausgewogen.“